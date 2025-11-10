Как надо заряжать смартфон: эксперты рассказали всю правду о правиле "20-80"

Правило зарядки "20-80" – одно из самых распространенных утверждений насчет любых смартфонов, независимо от их экосистемы. Вы можете быть владельцем как iPhone, так и Samsung Galaxy, – в любом случае вы хоть раз слышали об этом правиле. Сейчас модно развенчивать старые мифы, и эксперты решили прояснить, не является ли мифом и это правило.

"Зарядка 20-80" означает, что поддержание уровня заряда телефона от 20% до 80% – это лучший способ сохранить аккумулятор смартфона в хорошем состоянии, напоминает slashgear.com. Это правило также поможет продлить срок службы батареи. Издание подчеркивает, что, в отличие от многих других утверждений, правило "20-80" – не просто устоявшийся шаблон, оно реально работает.

Причем это правило применимо не только к смартфону, но и к любому устройству с литий-ионным аккумулятором. Полная зарядка и полная разрядка создают нагрузку на электроды батареи, поясняют специалисты. К тому же, именно последние 20% процесса зарядки оказываются наиболее напряженными для устройства. По сути, нужно просто свести к минимуму время пребывания аккумулятора в таких экстремальных для него условиях, и это как раз укладывается в диапазон "20-80".

Відео дня

Можно, конечно, и пренебрегать этим правилом – но учтите, что тогда менять телефон придется часто, ведь обычного аккумулятора хватает лишь на два-три года. И это при том, что гаджеты все больше дорожают и, видимо, эта тенденция сохранится.

Как соблюдать правило "20-80"

Современные телефоны достаточно умны, чтобы упростить вам жизнь в смысле отслеживания зарядки. Например, на iPhone 15 и более поздних моделях оптимизированная зарядка аккумулятора включена по умолчанию и доступна в разделе "Настройки" (перейти к "Аккумулятору", затем к "Зарядке"). Здесь вы можете выбрать лимит заряда от 80% до 100% с шагом 5%. Например, если вы выберете 85%, ваш телефон не будет заряжаться выше этого уровня. К тому же, iPhone запоминает ваши режимы зарядки, и оптимизированная зарядка активируется как раз тогда, когда вы и собираетесь заряжать телефон.

Samsung Galaxy предлагает три уровня защиты аккумулятора: "Базовый", "Адаптивный" и "Максимальный". Каждый уровень обеспечивает разную степень защиты, при этом "Максимальный" ограничивает уровень заряда аккумулятора на тех самых 80%. Адаптивный режим учитывает ваши привычки сна и заряжает устройство до 100% только за час до пробуждения. Эти функции находятся в разделе "Настройки" (выбрать "Аккумулятор", затем "Защита аккумулятора").

Также эксперты напоминает, что на время работы аккумулятора влияет не только зарядка, но и ваше использование смартфона в целом. Обратите внимание на выставленную яркость экрана: чем она выше, тем больше это "сажает" батарею. Не храните и старайтесь не использовать телефон при очень высокой или очень низкой температуре – от этого тоже страдает батарея. А если вы заметили, что аккумулятор разряжается слишком быстро, попробуйте закрыть приложения, работающие в фоновом режиме.

Ранее сообщалось, что пользователи смартфонов Android массово переходят на устаревшие iPhone. Причем самыми популярными оказались iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE. А вот iPhone 14 особой популярностью не пользуется.