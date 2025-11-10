Як треба заряджати смартфон: експерти розповіли всю правду про правило "20-80"

Правило зарядки "20-80" — одне з найпоширеніших тверджень щодо будь-яких смартфонів, незалежно від їхньої екосистеми. Ви можете бути власником як iPhone, так і Samsung Galaxy, — у будь-якому разі ви хоч раз чули про це правило. Зараз модно розвінчувати старі міфи, і експерти вирішили прояснити, чи не є міфом і це правило.

"Зарядка 20-80" означає, що підтримка рівня заряду телефону від 20% до 80% — це найкращий спосіб зберегти акумулятор смартфона в хорошому стані, нагадує slashgear.com. Це правило також допоможе продовжити термін служби батареї. Видання підкреслює, що, на відміну від багатьох інших тверджень, правило "20-80" — не просто усталений шаблон, воно реально працює.

Причому це правило стосується не тільки смартфона, а й будь-якого пристрою з літій-іонним акумулятором. Повна зарядка і повна розрядка створюють навантаження на електроди батареї, пояснюють фахівці. До того ж, саме останні 20% процесу зарядки виявляються найбільш напруженими для пристрою. По суті, потрібно просто звести до мінімуму час перебування акумулятора в таких екстремальних для нього умовах, і це якраз укладається в діапазон "20-80".

Можна, звісно, і нехтувати цим правилом — але врахуйте, що тоді міняти телефон доведеться часто, адже звичайного акумулятора вистачає лише на два-три роки. І це при тому, що гаджети дедалі більше дорожчають і, мабуть, ця тенденція збережеться.

Як дотримуватися правила "20-80"

Сучасні телефони досить розумні, щоб спростити вам життя в сенсі відстеження зарядки. Наприклад, на iPhone 15 і пізніших моделях оптимізована зарядка акумулятора ввімкнена за замовчуванням і доступна в розділі "Налаштування" (перейти до "Акумулятора", потім до "Зарядки"). Тут ви можете вибрати ліміт заряду від 80% до 100% з кроком 5%. Наприклад, якщо ви виберете 85%, ваш телефон не буде заряджатися вище цього рівня. До того ж, iPhone запам'ятовує ваші режими заряджання, і оптимізоване заряджання активується якраз тоді, коли ви і збираєтеся заряджати телефон.

Samsung Galaxy пропонує три рівні захисту акумулятора: "Базовий", "Адаптивний" і "Максимальний". Кожен рівень забезпечує різний ступінь захисту, при цьому "Максимальний" обмежує рівень заряду акумулятора на тих самих 80%. Адаптивний режим враховує ваші звички сну і заряджає пристрій до 100% тільки за годину до пробудження. Ці функції знаходяться в розділі "Налаштування" (вибрати "Акумулятор", потім "Захист акумулятора").

Також експерти нагадують, що на час роботи акумулятора впливає не тільки зарядка, а й ваше використання смартфона загалом. Зверніть увагу на виставлену яскравість екрана: що вона вища, то більше це "садить" батарею. Не зберігайте і намагайтеся не використовувати телефон при дуже високій або дуже низькій температурі — від цього теж страждає батарея. А якщо ви помітили, що акумулятор розряджається надто швидко, спробуйте закрити додатки, що працюють у фоновому режимі.

