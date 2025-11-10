Как защитить свои файлы на флэшке: рекомендации насчет популярных USB-устройств

Хранить данные на флэшке, конечно, удобно и привычно. Однако в то же время все знают, что как раз с USB-накопителем и можно "подцепить" опасный вирус или вредоносное ПО. Поэтому логично возникает вопрос, а можно ли хранить важные файлы на флэшках.

Когда речь о безопасности файлов, мы обычно подразумеваем защиту не только от их удаления, но и от кражи хакерами, отмечает slashgear.com. Издание сразу подчеркивает, что стопроцентных гарантий безопасности не существует. Но есть некоторые базовые правила, если их соблюдать, это убережет вас и вашу информацию от многих неприятностей.

Не храните файлы на одном диске

Не все USB-накопители одинаковы: конечно же, есть разница между случайной флэшкой, купленной по дешевке, и надежным SSD. Однако даже дорогое и проверенное устройство может внезапно выйти из строя. К тому же, для вредоносных программ уязвимы все флэш-накопители, независимо от их цены и качества. Поэтому совет "просто купите флэшку подороже" тут не сработает.

Чтобы избежать потери ценной информации, лучше не хранить все важные файлы на одном носителе. Всегда сохраняйте несколько копий и притом держите их на разных устройствах. Одним из самых популярных локальных решений является RAID (избыточный массив независимых дисков): эта технология позволяет копировать ваши файлы на несколько других жестких дисков, подключенных к компьютерной системе.

Облачное хранилище – тоже подходящий вариант, и его довольно легко настроить с помощью сервисов Google Drive или Dropbox. Но учтите, что такое хранилище более уязвимо для взлома, ведь "облако" защищено только именем пользователя и паролем.

В целом, большинству пользователей рекомендуется создавать по крайней мере две резервные копии своих данных.

Защитите флэшку

Вообще, хранение файлов на USB-накопителе – не такая уж плохая идея. При отключении от компьютера к файлам на таком устройстве невозможно получить удаленный доступ. Но если вашу флэшку все-таки удастся украсть, то ваша информация будет в опасности.

Для такого случая можно подстраховаться – зашифровать USB-накопитель с помощью BitLocker в Windows или Дисковой утилиты в macOS. Это добавит еще один запароленный уровень защиты, и обычный вор не сможет добраться до ваших файлов, даже если похитит флэшку.

Еще эксперты советуют потренироваться на случай потери данных. Например, инсценируйте такую ситуацию и проверьте, сможет ли ваша система защитить ценную информацию. Если она справится – значит, ваши данные действительно в безопасности, и, даже если они по каким-то причинам будут стерты или утеряны, вы потом сможете их восстановить.

