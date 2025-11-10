Як захистити свої файли на флешці: рекомендації щодо популярних USB-пристроїв

Зберігати дані на флешці, звісно, зручно і звично. Однак водночас усі знають, що якраз із USB-накопичувачем і можна "підчепити" небезпечний вірус або шкідливе ПЗ. Тому логічно постає питання, а чи можна зберігати важливі файли на флешках.

Коли йдеться про безпеку файлів, ми зазвичай маємо на увазі захист не тільки від їхнього видалення, а й від крадіжки хакерами, зазначає slashgear.com. Видання відразу підкреслює, що стовідсоткових гарантій безпеки не існує. Але є деякі базові правила, якщо їх дотримуватися, це вбереже вас і вашу інформацію від багатьох неприємностей.

Не зберігайте файли на одному диску

Не всі USB-накопичувачі однакові: звичайно ж, є різниця між випадковою флешкою, купленою задешево, і надійним SSD. Однак навіть дорогий і перевірений пристрій може раптово вийти з ладу. До того ж, для шкідливих програм уразливі всі флеш-накопичувачі, незалежно від їхньої ціни та якості. Тому порада "просто купіть дорожчу флешку" тут не спрацює.

Щоб уникнути втрати цінної інформації, краще не зберігати всі важливі файли на одному носії. Завжди зберігайте кілька копій і до того ж тримайте їх на різних пристроях. Одним із найпопулярніших локальних рішень є RAID (надлишковий масив незалежних дисків): ця технологія дає змогу копіювати ваші файли на кілька інших жорстких дисків, підключених до комп'ютерної системи.

Хмарне сховище — теж вдалий варіант, і його досить легко налаштувати за допомогою сервісів Google Drive або Dropbox. Але врахуйте, що таке сховище вразливіше для злому, адже "хмара" захищена тільки ім'ям користувача і паролем.

Загалом, більшості користувачів рекомендується створювати принаймні дві резервні копії своїх даних.

Захистіть флешку

Взагалі, зберігання файлів на USB-накопичувачі — не така вже й погана ідея. При відключенні від комп'ютера до файлів на такому пристрої неможливо отримати віддалений доступ. Але якщо вашу флешку все-таки вдасться вкрасти, то ваша інформація буде в небезпеці.

Для такого випадку можна підстрахуватися — зашифрувати USB-накопичувач за допомогою BitLocker у Windows або Дискової утиліти в macOS. Це додасть ще один запаролений рівень захисту, і звичайний злодій не зможе дістатися до ваших файлів, навіть якщо викраде флешку.

Ще експерти радять потренуватися на випадок втрати даних. Наприклад, інсценуйте таку ситуацію і перевірте, чи зможе ваша система захистити цінну інформацію. Якщо вона впорається — отже, ваші дані справді в безпеці, і, навіть якщо вони з якихось причин будуть стерті або загублені, ви потім зможете їх відновити.

