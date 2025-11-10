Электрокары уже не будут прежними: Toyota готовит прорывную батарею на 40 лет работы (фото)

Твердотельные аккумуляторы нового поколения от Toyota будут рассчитаны на десятилетия, заявляют в компании. Теоретически одна и та же батарея такого типа сможет "пережить" несколько автомобилей.

На твердотельные АКБ сейчас делают ставку многие автоконцерны, но их массовое внедрение постоянно откладывается. Тем не менее инженеры Toyota сообщают, что приблизились к весьма значимому прорыву в этой области, пишет Inside EVs.

Преимущества

На мероприятии Japan Mobility Show представители Toyota поделились амбициозными планами. По словам президента центра передовых разработок компании, Кейдзи Кайты, новые твердотельные батареи проектируются с расчетом на срок эксплуатации, в четыре раза превышающий традиционные аналоги.

"Для существующих литий-ионных элементов питания наша цель — это 10 лет службы при сохранении 90% емкости. Для твердотельных — это 40 лет при тех же 90% емкости", — заявил он. Для сравнения, средний возраст легкового автомобиля в США сегодня составляет 14,5 лет. Это означает, что одна и та же батарея сможет последовательно использоваться в двух, а то и в трех поколениях электрокаров.

Відео дня

Помимо впечатляющей долговечности, твердотельные аккумуляторы обещают целый ряд других преимуществ: больший запас хода, значительно меньший вес, повышенную безопасность (они не горят) и сверхбыструю зарядку.

Конкуренция и сроки выхода

Toyota — не единственный бренд, работающий над этой технологией. Свои разработки ведут BMW, Samsung и многие другие. Например, ученые из Гарварда создали батарею, которая выдерживает 6000 циклов перезарядки.

Хотя первоначальная стоимость таких батарей будет выше, в долгосрочной перспективе они окажутся выгоднее за счет своего ресурса. Toyota планирует выпустить первый электромобиль с твердотельной батареей в 2027-2028 годах. Для этого компания уже заключила партнерства с поставщиками ключевых компонентов.

Электрокар Lexus Electrified Sport Concept Фото: Lexus

Пока неясно, какая именно модель первой получит новую АКБ. Ранее сообщалось, что это может быть гибрид, но на последней выставке намекнули на "мощное, компактное и дальнобойное" применение. Возможно, это будет серийная версия электрического суперкара Lexus Electrified Sport Concept.

Раньше Фокус сообщал, что дебютировал самый экстравагантный электромобиль Toyota. Модель Toyota bZ получила экстремальную версию Time Attack. Кроссовер подготовили к гонкам на время.