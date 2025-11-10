Електрокари вже не будуть колишніми: Toyota готує проривну батарею на 40 років роботи (фото)

Твердотільні акумулятори нового покоління від Toyota будуть розраховані на десятиліття, заявляють у компанії. Теоретично одна й та сама батарея такого типу зможе "пережити" кілька автомобілів.

На твердотільні АКБ зараз роблять ставку багато автоконцернів, але їхнє масове впровадження постійно відкладається. Проте інженери Toyota повідомляють, що наблизилися до вельми значущого прориву в цій галузі, пише Inside EVs.

Переваги

На заході Japan Mobility Show представники Toyota поділилися амбітними планами. За словами президента центру передових розробок компанії, Кейдзі Кайти, нові твердотільні батареї проєктуються з розрахунком на термін експлуатації, що в чотири рази перевищує традиційні аналоги.

"Для наявних літій-іонних елементів живлення наша мета — це 10 років служби при збереженні 90% ємності. Для твердотільних — це 40 років за тих самих 90% ємності", — заявив він. Для порівняння, середній вік легкового автомобіля в США сьогодні становить 14,5 років. Це означає, що одна й та сама батарея зможе послідовно використовуватися у двох, а то й у трьох поколіннях електрокарів.

Крім вражаючої довговічності, твердотільні акумулятори обіцяють цілу низку інших переваг: більший запас ходу, значно меншу вагу, підвищену безпеку (вони не горять) і надшвидку зарядку.

Конкуренція і терміни виходу

Toyota — не єдиний бренд, який працює над цією технологією. Свої розробки ведуть BMW, Samsung і багато інших. Наприклад, вчені з Гарварду створили батарею, яка витримує 6000 циклів перезарядки.

Хоча початкова вартість таких батарей буде вищою, у довгостроковій перспективі вони виявляться вигіднішими за рахунок свого ресурсу. Toyota планує випустити перший електромобіль із твердотільною батареєю у 2027-2028 роках. Для цього компанія вже уклала партнерства з постачальниками ключових компонентів.

Електрокар Lexus Electrified Sport Concept Фото: Lexus

Поки неясно, яка саме модель першою отримає нову АКБ. Раніше повідомлялося, що це може бути гібрид, але на останній виставці натякнули на "потужне, компактне і далекобійне" застосування. Можливо, це буде серійна версія електричного суперкара Lexus Electrified Sport Concept.

Можливо, це буде серійна версія електричного суперкара Lexus Electrified Sport Concept.