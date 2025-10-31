400 сил и огромное антикрыло: дебютировал самый экстравагантный электромобиль Toyota (фото)

Электромобиль Toyota bZ получил экстремальную версию Time Attack. Кроссовер подготовили к гонкам на время.

Новая Toyota bZ Time Attack с 4 по 8 ноября будет демонстрироваться в Лас-Вегасе на тюнинг-шоу SEMA. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Как видно из названия, электромобиль Toyota bZ подготовили к соревнованиям Time Attack — круговым гонкам на время. Кроссовер превратился в спорткар.

Кроссовер занижен, а также получил обвес и антикрыло Фото: Toyota

За основу взяли обновленный кроссовер Toyota bZ 2025 года в полноприводном исполнении. После доработки мощность его двухмоторной установки выросла с 338 до более 400 сил.

Кроме того, новая Toyota bZ Time Attack получила спортивную подвеску от TEIN и тормоза Alcon, позаимствованные у гоночной Toyota GR86 Cup.

Відео дня

Важно

Новая Toyota Corolla 2026 претерпела кардинальные изменения: первые фото и подробности

Кроссовер Toyota bZ серьезно занизили, добавили карбоновый обвес, диффузор и гигантское антикрыло. Кроме того, установили 19-дюймовые литые диски BBS с низкопрофильными шинами Continental Extreme Contact Sport 02 305/30 ZR19.

В салоне установили гоночные кресла и каркас безопасности Фото: Toyota

Из салона Toyota bZ приобрели отделку, задние сиденья и шумоизоляцию. Взамен установили спортивные передние кресла OMP HTE-R и каркас безопасности.

Кстати, на шоу SEMA покажут спортивный вариант Toyota Camry и внедорожник Corolla.

Также Фокус рассказывал о сопернике Rolls-Royce и Bentley от Toyota.