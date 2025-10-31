400 сил і величезне антикрило: дебютував найекстравагантніший електромобіль Toyota (фото)

Електромобіль Toyota bZ отримав екстремальну версію Time Attack. Кросовер підготували до перегонів на час.

Нова Toyota bZ Time Attack із 4 по 8 листопада демонструватиметься у Лас-Вегасі на тюнінг-шоу SEMA. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Як видно з назви, електромобіль Toyota bZ підготували до змагань Time Attack – колових перегонів на час. Кросовер перетворився на спорткар.

Кросовер занижений, а також отримав обвіс і антикрило Фото: Toyota

За основу взяли оновлений кросовер Toyota bZ 2025 року в повнопривідному виконанні. Після доопрацювання потужність його двомоторної установки зросла з 338 до понад 400 сил.

Крім того, нова Toyota bZ Time Attack отримала спортивну підвіску від TEIN та гальма Alcon, запозичені в гоночної Toyota GR86 Cup.

Кросовер Toyota bZ серйозно занизили, додали карбоновий обвіс, дифузор та гігантське антикрило. Крім того, встановили 19-дюймові литі диски BBS з низькопрофільними шинами Continental Extreme Contact Sport 02 305/30 ZR19.

У салоні встановили гоночні крісла та каркас безпеки Фото: Toyota

Із салону Toyota bZ придбали оздоблення, задні сидіння та шумоізоляцію. Натомість встановили спортивні передні крісла OMP HTE-R та каркас безпеки.

