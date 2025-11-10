Интернет GpON в Украине: нардеп раскрыл, что не так делают операторы связи при блэкаутах

Ни одна крупная компания-оператор связи в Украине не сможет обеспечить потребителей качественным оптическим интернетом по технологии GpON в ближайшие 5 лет.

Для этого им нужно перенастроить, модернизировать или переоборудовать сети, что просто невыгодно, потому что еще не окупились расходы на предыдущую модернизацию, проведенную во время массовых отключений света. О причинах на своей странице в Facebook рассказал народный депутат Верховной рады, парламента Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Министерство цифровой трансформации Украины во главе с вице-премьером Михаилом Федоровым регулярно призывает украинцев переходить на гигабитные пассивные оптоволоконные сети (GPoN), чтобы иметь соединение во время отключений света. Однако, по информации Александра Федиенко, некоторые крупные национальные операторы связи вместо оптоволокна до сих пор используют медные Ethernet-кабели или коаксиальные, имеющие значительно меньшую пропускную способность.

Во время первых блэкаутов компании вложили много денег, чтобы дооснастить старые медные коммутаторы (оборудование, которое распределяет трафик между абонентами в домах) источниками бесперебойного питания. Таким образом они хотели сделать сети более надежными, но фактически не переходя полноценно на технологию GPoN, так как это требует замены инфраструктуры.

Как оказалось, источники питания не рассчитаны на скачки напряжения, которые возникают в украинской энергосистеме, поэтому они "зависают" и перестают работать, а вместе с ними — связь.

"Последствие очевидно: оператор начинает терять абонентов, а стоимость обслуживания таких сетей стремительно растет. Потому что теперь нужен человек/ни (техник), который постоянно бегает и перезагружает "железо"", — отметил народный депутат.

Чтобы удержать старых абонентов и привлечь новых, крупные компании начинают демпинговать, то есть занижать стоимость услуг, а также предлагать наборы услуг, которые включают в одном пакете телевидение, мобильную связь и фиксированный интернет. Они рассчитывают не на прибыль с каждого отдельного пользователя, а на масштабе и контроле рынка.

Некоторые крупные компании покупают дата-центры, которые делают контент ближе к пользователю. Это снижает задержку, увеличивает скорость загрузки и повышает стабильность соединения.

"Но остается проблема "последней мили" того участка, который непосредственно соединяет пользователя с сетью. И именно здесь крупные операторы постоянно проигрывают. Раньше телеком-сети строили с горизонтом планирования на 5-7 лет. Теперь этот горизонт сократился до 2-3. Технологии, стандарты и потребности меняются слишком быстро", — пояснил Федиенко.

Небольшие провайдеры обычно быстрее реагируют на проблемы и модернизируют оборудование, чтобы обеспечить потребности абонентов, но национальные операторы блокируют их или вытесняют с рынка. По словам Александра Федиенко, сейчас они делают это не только экономически, а с помощью государства, лоббируя выгодные для них политические решения.

"Иногда это происходит даже из-за административного давления или регуляторных ограничений, которые формально выглядят "государственными инициативами", но на практике просто сужают возможности для частного бизнеса", — заявил политик.

Операторам необходимо модернизировать сети, поскольку с каждым годом требования пользователей растут. Когда-то для комфортного просмотра фильма хватало скорости в несколько Мбит/с, теперь же вместе с качеством контента она увеличилась до сотен Мбит/с.

Видеоролики теперь имеют больший объем, поскольку перешли от HD к 4K, а скоро станет распространенным и формат 8K. Люди используют одновременно все больше устройств, подключенных к интернету. Сеть нагружают облачные игры, стриминговые сервисы, технологии виртуальной реальности, и все это требует мгновенной передачи данных, а значит все большей ширины каналов.

