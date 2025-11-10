Прорывные батареи для электрокаров уже близко: что приготовили BMW и Samsung (фото)

Чтобы ускорить разработку твердотельных аккумуляторов, BMW объединяет усилия с Samsung SDI и американским стартапом Solid Power. Передовые решения уже тестируются на реальных авто.

Гонка в отрасли твердотельных АКБ вступает в решающую фазу. В то время как Toyota обещает выпустить свой первый электрокар с такой батареей к 2028 году, а китайские гиганты CATL и BYD — к 2027, BMW решила укрепить свои позиции, создав мощный альянс, пишет Autoblog.

BMW уже давно сотрудничает с компанией Solid Power, которая находится в числе лидеров в разработке твердотельных электролитов. Теперь к этому партнерству присоединяется и подразделение Samsung SDI — один из крупнейших в мире производителей элементов питания.

Мартин Шустер, вице-президент BMW по аккумуляторным ячейкам, уверен, что эта коллаборация даст сильный толчок к продвижению новых аккумуляторных технологий.

Тестовая модификация BMW i7 с твердотельной батареей Фото: BMW

Схема совместной работы выглядит так: Solid Power будет поставлять свой сульфидный твердый электролит компании Samsung SDI, которая, в свою очередь, будет изготавливать из него готовые аккумуляторные ячейки. Эти ячейки затем будут устанавливаться в тестовые и, в перспективе, серийные электромобили BMW. Автоконцерн уже тестирует технологию в модифицированном седане i7.

Если все пойдет по плану, компания рассчитывает представить свой первый серийный электромобиль с твердотельной батареей к концу этого десятилетия.

У твердотельных батарей есть целый ряд бонусов для электромобилей по сравнению с литий-ионными аналогами. Среди них — плотность энергии, безопасность (отсутствие горючей жидкости), скорость зарядки за счет устойчивости к высоким значениям тока, а также долговечность.

