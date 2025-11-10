Проривні батареї для електрокарів уже близько: що приготували BMW і Samsung (фото)

Щоб прискорити розробку твердотільних акумуляторів, BMW об'єднує зусилля з Samsung SDI та американським стартапом Solid Power. Передові рішення вже тестуються на реальних авто.

Перегони в галузі твердотільних АКБ вступають у вирішальну фазу. У той час як Toyota обіцяє випустити свій перший електрокар з такою батареєю до 2028 року, а китайські гіганти CATL і BYD — до 2027, BMW вирішила зміцнити свої позиції, створивши потужний альянс, пише Autoblog.

BMW вже давно співпрацює з компанією Solid Power, яка перебуває серед лідерів у розробці твердотільних електролітів. Тепер до цього партнерства приєднується і підрозділ Samsung SDI — один з найбільших у світі виробників елементів живлення.

Мартін Шустер, віце-президент BMW з акумуляторних осередків, упевнений, що ця колаборація дасть сильний поштовх до просування нових акумуляторних технологій.

Тестова модифікація BMW i7 з твердотільною батареєю Фото: BMW

Схема спільної роботи виглядає так: Solid Power постачатиме свій сульфідний твердий електроліт компанії Samsung SDI, яка, своєю чергою, виготовлятиме з нього готові акумуляторні комірки. Ці комірки потім встановлюватимуть у тестові і, в перспективі, серійні електромобілі BMW. Автоконцерн уже тестує технологію в модифікованому седані i7.

Якщо все піде за планом, компанія розраховує представити свій перший серійний електромобіль із твердотільною батареєю до кінця цього десятиліття.

У твердотільних батарей є ціла низка бонусів для електромобілів порівняно з літій-іонними аналогами. Серед них — щільність енергії, безпека (відсутність горючої рідини), швидкість зарядки за рахунок стійкості до високих значень струму, а також довговічність.

