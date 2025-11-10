Новый популярный бюджетник Samsung на подходе: чем порадует Galaxy A57 (фото, видео)

В сети появились подробности о Galaxy A57 — грядущем хите среднего класса от Samsung. Судя по утечкам, смартфон получит улучшенный процессор, новую фронтальную камеру и свежую прошивку One UI 8.5.

Гаджеты линейки Galaxy A5x давно считаются "золотой серединой" в ассортименте Samsung, предлагая баланс между премиальными функциями и доступной ценой. И, похоже, Galaxy A57 продолжит эту традицию, став еще лучше своего предшественника, пишет SamMobile.

Что известно про смартфон

Самым интересным апгрейдом в Galaxy A57 должен стать фирменный чип Exynos 1680. По слухам, основной прирост в нем коснется графического ускорителя Xclipse 550. По информации некоторых источников, этот GPU будет вдвое мощнее аналога из Exynos 1580, который установлен в Galaxy A56. Это отличная новость для любителей мобильных игр, да и в целом такое улучшение пойдет на пользу плавности интерфейса и приложений.

Samsung Galaxy A56: актуальный смартфон линейки Фото: sammobile.com

Деталей о камерах пока мало, но одно из вероятных изменений — это переход на 50-мегапиксельную фронтальную камеру. Samsung уже применяла такой фотосенсор в некоторых своих моделях, и его дебют в главном "середняке" выглядит логичным шагом. В то же время, эксперты надеются, что Samsung наконец-то заменит бесполезную макро-камеру на полноценный телеобъектив с оптическим зумом.

В остальном, Galaxy A57, скорее всего, сохранит ключевые характеристики своего предшественника: 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 45-ваттной зарядкой и стереодинамики. Дизайн также, вероятно, не претерпит кардинальных изменений, поскольку Galaxy A56 уже предлагает премиальные материалы (стекло и алюминий), а также защиту от воды IP67.

Обзор нововведений оболочки Samsung One UI 8.5

Ожидается, что Galaxy A57 "из коробки" будет работать под управлением One UI 8.5 на базе ОС Android 16 — той же версии ПО, что и у будущей флагманской серии Galaxy S26.

Что касается поддержки, то Samsung почти наверняка обеспечит смартфон шестью крупными обновлениями ОС и шестью годами патчей безопасности, что уже стало стандартом для этой линейки.

Когда ждать

Последние пять поколений Galaxy A5x выходили весной, так что можно с уверенностью ожидать анонс Galaxy A57 в марте 2026 года. Цена пока неизвестна, но, скорее всего, она немного вырастет по сравнению с предшественником. Cейчас цена Samsung Galaxy A56 в Украине — 18 899 грн.

