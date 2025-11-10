Новий популярний бюджетник Samsung на підході: чим порадує Galaxy A57 (фото, відео)

У мережі з'явилися подробиці про Galaxy A57 — майбутній хіт середнього класу від Samsung. Судячи з витоків, смартфон отримає покращений процесор, нову фронтальну камеру і свіжу прошивку One UI 8.5.

Гаджети лінійки Galaxy A5x давно вважаються "золотою серединою" в асортименті Samsung, пропонуючи баланс між преміальними функціями і доступною ціною. І, схоже, Galaxy A57 продовжить цю традицію, ставши ще кращим за свого попередника, пише SamMobile.

Що відомо про смартфон

Найцікавішим апгрейдом у Galaxy A57 має стати фірмовий чип Exynos 1680. З чуток, основний приріст у ньому торкнеться графічного прискорювача Xclipse 550. За інформацією деяких джерел, цей GPU буде вдвічі потужнішим за аналог з Exynos 1580, який встановлений у Galaxy A56. Це чудова новина для любителів мобільних ігор, та й загалом таке поліпшення піде на користь плавності інтерфейсу і додатків.

Відео дня

Samsung Galaxy A56: актуальний смартфон лінійки Фото: sammobile.com

Деталей про камери поки мало, але одна з імовірних змін — це перехід на 50-мегапіксельну фронтальну камеру. Samsung уже застосовувала такий фотосенсор у деяких своїх моделях, і його дебют у головному "середняку" виглядає логічним кроком. Водночас експерти сподіваються, що Samsung нарешті замінить непотрібну макро-камеру на повноцінний телеоб'єктив з оптичним зумом.

В іншому, Galaxy A57, найімовірніше, збереже ключові характеристики свого попередника: 6,7-дюймовий дисплей Super AMOLED з частотою оновлення 120 Гц, акумулятор на 5000 мАг зі швидкою 45-ватною зарядкою і стереодинаміки. Дизайн також, імовірно, не зазнає кардинальних змін, оскільки Galaxy A56 вже пропонує преміальні матеріали (скло та алюміній), а також захист від води IP67.

Огляд нововведень оболонки Samsung One UI 8.5

Очікується, що Galaxy A57 "з коробки" працюватиме під управлінням One UI 8.5 на базі ОС Android 16 — тієї ж версії ПЗ, що й у майбутньої флагманської серії Galaxy S26.

Що стосується підтримки, то Samsung майже напевно забезпечить смартфон шістьма великими оновленнями ОС і шістьма роками патчів безпеки, що вже стало стандартом для цієї лінійки.

Коли чекати

Останні п'ять поколінь Galaxy A5x виходили навесні, тож можна з упевненістю очікувати анонс Galaxy A57 у березні 2026 року. Ціна поки невідома, але, найімовірніше, вона трохи зросте порівняно з попередником. Зараз ціна Samsung Galaxy A56 в Україні — 18 899 грн.

Раніше Фокус повідомляв, як треба заряджати смартфон і що варто знати про правило "20-80". Правило зарядки "20-80" — одне з найпоширеніших тверджень щодо будь-яких смартфонів, незалежно від їхньої екосистеми. Ви можете бути власником як iPhone, так і Samsung Galaxy, — у будь-якому разі ви хоч раз чули про це правило. Зараз модно розвінчувати старі міфи, і експерти вирішили прояснити, чи не є міфом і це правило.