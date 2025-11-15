Лучшие планшеты 2025 года: топ-5 моделей бюджетных и премиальных моделей (фото)

Обычно при выборе планшета в первую очередь обращают внимание на чисто внешние характеристики – например, на дисплей. Но есть еще один важный критерий, который надо учитывать, хоть он и менее заметен. Хорошие динамики пригодятся вам и во время онлайн-совещания, и во время домашнего просмотра фильма.

Лидерские позиции в сфере производства планшетов занимают соперничающие Apple и Samsung, пишет gizmochina.com. Но одними лишь iPad и Galaxy Tab выбор не исчерпывается. Издание предлагает собственный рейтинг планшетов с лучшим звуком, которые можно купить в 2025 году.

Apple iPad Pro (M5)

Все-таки планшет Apple поставили на первое место: iPad Pro уже много лет задает стандарт динамиков для планшетов. Версия M5 оснащена четырьмя динамиками (два сверху и два снизу), причем баланс между мощностью и точностью звука по-прежнему выдержан.

Планшет Apple iPad Pro (M5) Фото: gizmochina.com

Пожалуй, точность звука – это первое, что следует отметить. Если вы смотрите фильм на этом планшете, то диалоги звучат так, как и должны, эффекты ощущаются уместными, а не навязанными, а если слушаете музыку – то отдельные инструменты легко различимы даже в насыщенном треке.

Удобная настройка позволяет избежать резкости на высокой громкости, и даже мощный звук не вызывает ощущения напряжения.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Это достойный соперник планшета Apple. Samsung тоже использует систему из четырех динамиков, причем они поддерживают Dolby Atmos.

Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Параметры легко настраиваются с помощью аудионастроек и эквалайзера Samsung. К тому же, планшет подкупает своим огромным 14,6-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X.

Lenovo Tab Plus

Компания Lenovo решилась на компромисс, которого большинство производителей планшетов старательно избегают. Она пожертвовала тонкостью гаджета ради лучшего звука.

Планшет Lenovo Tab Plus Фото: Lenovo

У Lenovo Tab Plus есть утолщенный выступ на задней панели, где расположена огромная, по меркам планшетов, система JBL с целыми восемью динамиками. Выступ довольно заметен, но Lenovo предусмотрительно снабдила свой планшет подставкой. Так что его можно установить, как вам удобно, и наслаждаться превосходным звуком.

Xiaomi Pad 7

Это планшет оснащен четырьмя динамиками, поддерживает Dolby Atmos и сертифицирован для Hi-Res Audio.

Планшет Xiaomi Pad 7 Фото: Xiaomi

Еще есть "режим громкости 200%", который значительно увеличивает громкость звука сверх установленного по умолчанию. Это, конечно, не самая распространенная среди пользователей опция, но иногда как раз ее и не хватает, а тут она есть.

OnePlus Pad 3

Отличный вариант для любителей мультимедиа. Планшет оснащен большим 13,2-дюймовым дисплеем с разрешением 3,4K, частотой обновления 144 Гц и достаточно высокой яркостью для просмотра на открытом воздухе.

Планшет OnePlus Pad 3 Фото: OnePlus

Динамики заслуживают особого упоминания. OnePlus использует восемь динамиков – четыре высокочастотных и четыре низкочастотных, и таким образом получается чистый, сбалансированный стереозвук.

И, как и прочие гаджеты OnePlus, этот планшет оснащен большой батареей (емкостью 12 140 мАч) и поддерживает быструю зарядку 80 Вт.

