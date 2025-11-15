Підтримайте нас RU
Найкращі планшети 2025 року: топ 5 моделей бюджетних і преміальних моделей (фото)

найкращі планшети 2025 Galaxy Tab Pad Pro
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Фото: engadget.com

Зазвичай під час вибору планшета насамперед звертають увагу на суто зовнішні характеристики — наприклад, на дисплей. Але є ще один важливий критерій, який треба враховувати, хоч він і менш помітний. Хороші динаміки стануть у пригоді вам і під час онлайн-наради, і під час домашнього перегляду фільму.

Лідерські позиції у сфері виробництва планшетів займають Apple і Samsung, які змагаються, пише gizmochina.com. Але одними лише iPad і Galaxy Tab вибір не вичерпується. Видання пропонує власний рейтинг планшетів із найкращим звуком, які можна купити у 2025 році.

Apple iPad Pro (M5)

Все-таки планшет Apple поставили на перше місце: iPad Pro вже багато років задає стандарт динаміків для планшетів. Версія M5 оснащена чотирма динаміками (два зверху і два знизу), причому баланс між потужністю і точністю звуку, як і раніше, витриманий.

iPad Pro планшети з найкращим звуком
Планшет Apple iPad Pro (M5)
Фото: gizmochina.com

Мабуть, точність звуку — це перше, що слід відзначити. Якщо ви дивитеся фільм на цьому планшеті, то діалоги звучать так, як і повинні, ефекти відчуваються доречними, а не нав'язаними, а якщо слухаєте музику — то окремі інструменти легко помітні навіть у насиченому треку.

Відео дня

Зручне налаштування дає змогу уникнути різкості на високій гучності, і навіть потужний звук не викликає відчуття напруги.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Це гідний суперник планшета Apple. Samsung теж використовує систему з чотирьох динаміків, причому вони підтримують Dolby Atmos.

Galaxy Tab планшети з найкращими динаміками
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Параметри легко налаштовуються за допомогою аудіоналаштувань і еквалайзера Samsung. До того ж, планшет підкуповує своїм величезним 14,6-дюймовим екраном Dynamic AMOLED 2X.

Lenovo Tab Plus

Компанія Lenovo зважилася на компроміс, якого більшість виробників планшетів старанно уникають. Вона пожертвувала тонкістю гаджета заради кращого звуку.

найкращі планшети 2025 року
Планшет Lenovo Tab Plus
Фото: Lenovo

У Lenovo Tab Plus є потовщений виступ на задній панелі, де розташована величезна, за мірками планшетів, система JBL з цілими вісьмома динаміками. Виступ досить помітний, але Lenovo завбачливо забезпечила свій планшет підставкою. Так що його можна встановити, як вам зручно, і насолоджуватися чудовим звуком.

Xiaomi Pad 7

Цей планшет оснащений чотирма динаміками, підтримує Dolby Atmos і сертифікований для Hi-Res Audio.

Xiaomi найкращі планшети 2025 року
Планшет Xiaomi Pad 7
Фото: Xiaomi

Ще є "режим гучності 200%", який значно збільшує гучність звуку понад встановлений за замовчуванням. Це, звісно, не найпоширеніша серед користувачів опція, але іноді якраз її і не вистачає, а тут вона є.

OnePlus Pad 3

Відмінний варіант для любителів мультимедіа. Планшет оснащений великим 13,2-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 3,4K, частотою оновлення 144 Гц і досить високою яскравістю для перегляду на відкритому повітрі.

OnePlus планшет із потужним звуком
Планшет OnePlus Pad 3
Фото: OnePlus

Динаміки заслуговують на особливу згадку. OnePlus використовує вісім динаміків — чотири високочастотних і чотири низькочастотних, і таким чином виходить чистий, збалансований стереозвук.

І, як і інші гаджети OnePlus, цей планшет оснащений великою батареєю (ємністю 12 140 мАг) і підтримує швидку зарядку 80 Вт.

