Найкращі планшети 2025 року: топ 5 моделей бюджетних і преміальних моделей (фото)

Зазвичай під час вибору планшета насамперед звертають увагу на суто зовнішні характеристики — наприклад, на дисплей. Але є ще один важливий критерій, який треба враховувати, хоч він і менш помітний. Хороші динаміки стануть у пригоді вам і під час онлайн-наради, і під час домашнього перегляду фільму.

Лідерські позиції у сфері виробництва планшетів займають Apple і Samsung, які змагаються, пише gizmochina.com. Але одними лише iPad і Galaxy Tab вибір не вичерпується. Видання пропонує власний рейтинг планшетів із найкращим звуком, які можна купити у 2025 році.

Apple iPad Pro (M5)

Все-таки планшет Apple поставили на перше місце: iPad Pro вже багато років задає стандарт динаміків для планшетів. Версія M5 оснащена чотирма динаміками (два зверху і два знизу), причому баланс між потужністю і точністю звуку, як і раніше, витриманий.

Планшет Apple iPad Pro (M5) Фото: gizmochina.com

Мабуть, точність звуку — це перше, що слід відзначити. Якщо ви дивитеся фільм на цьому планшеті, то діалоги звучать так, як і повинні, ефекти відчуваються доречними, а не нав'язаними, а якщо слухаєте музику — то окремі інструменти легко помітні навіть у насиченому треку.

Зручне налаштування дає змогу уникнути різкості на високій гучності, і навіть потужний звук не викликає відчуття напруги.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Це гідний суперник планшета Apple. Samsung теж використовує систему з чотирьох динаміків, причому вони підтримують Dolby Atmos.

Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Параметри легко налаштовуються за допомогою аудіоналаштувань і еквалайзера Samsung. До того ж, планшет підкуповує своїм величезним 14,6-дюймовим екраном Dynamic AMOLED 2X.

Lenovo Tab Plus

Компанія Lenovo зважилася на компроміс, якого більшість виробників планшетів старанно уникають. Вона пожертвувала тонкістю гаджета заради кращого звуку.

Планшет Lenovo Tab Plus Фото: Lenovo

У Lenovo Tab Plus є потовщений виступ на задній панелі, де розташована величезна, за мірками планшетів, система JBL з цілими вісьмома динаміками. Виступ досить помітний, але Lenovo завбачливо забезпечила свій планшет підставкою. Так що його можна встановити, як вам зручно, і насолоджуватися чудовим звуком.

Xiaomi Pad 7

Цей планшет оснащений чотирма динаміками, підтримує Dolby Atmos і сертифікований для Hi-Res Audio.

Планшет Xiaomi Pad 7 Фото: Xiaomi

Ще є "режим гучності 200%", який значно збільшує гучність звуку понад встановлений за замовчуванням. Це, звісно, не найпоширеніша серед користувачів опція, але іноді якраз її і не вистачає, а тут вона є.

OnePlus Pad 3

Відмінний варіант для любителів мультимедіа. Планшет оснащений великим 13,2-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 3,4K, частотою оновлення 144 Гц і досить високою яскравістю для перегляду на відкритому повітрі.

Планшет OnePlus Pad 3 Фото: OnePlus

Динаміки заслуговують на особливу згадку. OnePlus використовує вісім динаміків — чотири високочастотних і чотири низькочастотних, і таким чином виходить чистий, збалансований стереозвук.

І, як і інші гаджети OnePlus, цей планшет оснащений великою батареєю (ємністю 12 140 мАг) і підтримує швидку зарядку 80 Вт.

