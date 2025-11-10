Отключения света не страшны: как "вертолет" обеспечивает украинцев бесплатной энергией

В селе Михлин Волынской области установили ветрогенератор и солнечные панели, которые обеспечивают жителей энергией.

Оборудование обошлось сельскому совету в 971 тысячу гривен, но сейчас люди экономят на электроснабжении и не боятся блэкаутов. Об этом бывшая председатель Михлинского сельского совета Мария Белецкая рассказала в интервью изданию "Район". Сейчас совет вошел в состав Городищенской ОТГ.

Ветрогенератор, расположенный на высокой башне возле сельского клуба, местные жители назвали "вертолетом". Его построили в 2015 году благодаря помощи Европейского союза, который выделил 400 тысяч евро на реконструкцию клуба.

После реконструкции здания курс евро изменился, и часть денег осталась. Их потратили на установку ветрогенератора и солнечных батарей по 7 кВт каждая.

Ветрогенератор в Мызлине называют "вертолетом"

Клуб отапливается с помощью тепловых насосов, которые расходуют электроэнергию, а альтернативные источники энергии позволили селу платить значительно меньше.

В селе Загаи, которое раньше входило в состав Михлинского сельского совета, установили на улицах 16 автономных фонарей на солнечной энергии стоимостью в 21 тысячу гривен каждый. Они освещают 2,5 км дороги и позволяют вообще не платить за электричество.

"Такое освещение у нас с начала 2016 года, и мы вообще сейчас не платим за свет", — подчеркнула Мария.

В сельсовете посчитали, что стоимость электроэнергии с того времени увеличилась на 60%. Раньше электроэнергия была по 36 копеек, а стала больше гривны. В будущем чиновники планируют реализовать проект по обеспечению альтернативными источниками энергии другой инфраструктуры.

Ранее писали, что в Австралии люди смогут получить солнечную энергию, даже если не имеют собственных панелей. Это стало возможным благодаря тому, что солнечные электростанции в стране производят очень много электричества в пиковый период.