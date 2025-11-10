Відключення світла не страшні: як "вертоліт" забезпечує українців безкоштовною енергією

В селі Михлин Волинської області встановили вітрогенератор та сонячні панелі, які забезпечують жителів енергією.

Обладнання обійшлося сільській раді у 971 тисячу гривень, але зараз люди економлять на електропостачанні та не бояться блекаутів. Про це колишня голова Михлинської сільської ради Марія Білецька розповіла в інтерв'ю виданню "Район". Зараз рада увійшла до складу Городищенської ОТГ.

Вітрогенератор, розташований на високій вежі біля сільського клубу, місцеві жителі назвали "вертольотом". Його побудували у 2015 році завдяки допомозі Європейського союзу, який виділив 400 тисяч євро на реконструкцію клубу.

Після реконструкції будівлі курс євро змінився, і частина грошей залишилася. Їх витратили на встановлення вітрогенератора та сонячних батарей по 7 кВт кожна.

Вітрогенератор у Мизлині називають "вертольотом"

Клуб опалюється за допомогою теплових насосів, які витрачають електроенергію, а альтернативні джерела енергії дозволили селу платити значно менше.

У селі Загаї, що раніше входило до складу Михлинської сільської ради, встановили на вулицях 16 автономних ліхтарів на сонячній енергії вартістю у 21 тисячу гривень кожен. Вони освітлюють 2,5 км дороги і дозволяють взагалі не платити за електрику.

"Таке освітлення у нас з початку 2016 року, і ми взагалі зараз не платимо за світло", – підкреслила Марія.

У сільраді порахували, що вартість електроенергії з того часу збільшилася на 60%. Раніше електроенергія була по 36 копійок, а стала більше гривні. У майбутньому чиновники планують реалізувати проєкт по забезпеченню альтернативними джерелами енергії іншої інфраструктури.

