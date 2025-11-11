Планшеты iPad заработают в разы лучше благодаря простым настройкам: как им помочь (фото)

Даже опытные пользователи iPad не всегда знают о вроде бы простых функциях, которые помогают заметно улучшить работу этих популярных планшетов. Причем в данном случае речь совсем не идет о каких-то "секретных" или "скрытых" возможностях.

Apple постоянно добавляет новые способы использования своих гаджетов, поясняет slashgear.com. И, чтобы ими воспользоваться, не нужно быть техническим гуру. Издание рассказывает о полезных функциях iPad, которые можно легко активировать самому. Только учтите, что для некоторых из этих функций потребуются более новые модели iPad, – так что убедитесь, что ваш планшет совместим с ними.

Запись экрана

Функция записи экрана встроена прямо в iPad. Она позволяет создавать видео с дисплея, фиксируя все ваши нажатия, свайпы и прочие действия на планшете.

Эта функция также записывает ваш голос: очень пригодится, если вам, к примеру, надо показать, что именно вы делаете, и прокомментировать это для потенциального зрителя.

Функция должны быть добавлена ​​в "Пункт управления". Она появится в списке элементов управления, доступных в меню, которое можно смахнуть вниз. Чтобы начать запись, нажмите серую кнопку "Запись". Чтобы записать голос, перед началом записи выберите опцию "Микрофон".

Единственное замечание тут – следите за продолжительностью видео, так как все записи сохраняются в хранилище вашего устройства. Чем длиннее видео, тем больше места оно занимает. Научитесь монтировать видеоролики – это несложно, а место в хранилище сэкономит.

Пробел как трекпад

С помощью пробела экранную клавиатуру можно превратить в виртуальный трекпад. Это позволяет гораздо более точно выделять текст в документах и ​​мессенджерах.

Чтобы использовать эту функцию, нажмите и удерживайте пробел на клавиатуре. Клавиши постепенно исчезнут, и тогда проведите пальцем по клавиатуре, чтобы курсор плавно и точно перемещался по тексту.

Ярлыки для замены текста

Этот инструмент разработан для ускорения набора текста – он позволяет создавать сокращения, которые заменяются полными словами или предложениями. Вы также можете выбирать обычные слова и заменять их автоматически.

Чтобы настроить эту функцию, перейдите в раздел "Настройки" > "Основные" > "Клавиатура" и найдите раздел "Замена текста". В этом меню введите длинный текст в поле "Фраза", а более короткое слово-триггер – в поле "Сочетание клавиш".

Планшет iPad Фото: Apple

Между прочим, синхронизация происходит на всех ваших устройствах Apple, если у вас включен iCloud Drive. Поэтому такую функцию можно настроить на iPad, чтобы она работала еще и на вашем iPhone, и на Mac.

Новая заметка

Вы можете быстро открыть новую заметку прямо с экрана блокировки iPad. Если у вас есть Apple Pencil, вы можете использовать его, чтобы обойти вход в систему и открыть приложение "Заметки".

Стилус Apple Pencil Фото: paperlike.com

Просто коснитесь стилуса Apple Pencil, подключенного к iPad. Когда iPad распознает это касание, он выйдет из спящего режима и откроет специальный экран с заметками. После завершения заметка будет автоматически сохранена в соответствующем приложении.

Таймер для остановки звука

iPad позволяет останавливать воспроизведение аудио по истечении заданного времени. Это удобно, когда вы засыпаете под музыку, чтобы она не играла зря всю ночь.

Чтобы настроить эту функцию, откройте приложение "Часы" и выберите "Таймер". Задайте длительность обратного отсчета, нажмите "По окончании таймера" и выберите "Остановить воспроизведение" внизу экрана. По окончании таймера воспроизведение звука из всех приложений прекратится.

Устройство само заблокируется или перейдет в спящий режим, поэтому блокировать его вручную не нужно. Будильники при этом будут срабатывать как обычно.

