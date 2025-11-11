Планшети iPad запрацюють в рази краще завдяки простим налаштуванням: як їм допомогти (фото)

Навіть досвідчені користувачі iPad не завжди знають про начебто прості функції, які допомагають помітно поліпшити роботу цих популярних планшетів. Причому в даному випадку взагалі не йдеться про якісь "секретні" або "приховані" можливості.

Apple постійно додає нові способи використання своїх гаджетів, пояснює slashgear.com. І, щоб ними скористатися, не потрібно бути технічним гуру. Видання розповідає про корисні функції iPad, які можна легко активувати самому. Тільки врахуйте, що для деяких із цих функцій знадобляться новіші моделі iPad, — тож переконайтеся, що ваш планшет сумісний із ними.

Запис екрану

Функція запису екрана вбудована прямо в iPad. Вона дає змогу створювати відео з дисплея, фіксуючи всі ваші натискання, свайпи та інші дії на планшеті.

Ця функція також записує ваш голос: така опція стане в пригоді, якщо вам, наприклад, треба показати, що саме ви робите, і прокоментувати це для потенційного глядача.

Функція має бути додана в "Пункт управління". Вона з'явиться у списку елементів керування, доступних у меню, яке можна змахнути вниз. Щоб почати запис, натисніть сіру кнопку "Запис". Щоб записати голос, перед початком запису виберіть опцію "Мікрофон".

Єдине зауваження тут — стежте за тривалістю відео, оскільки всі записи зберігаються в сховищі вашого пристрою. Що довше відео, то більше місця воно займає. Навчіться монтувати відеоролики — це нескладно, а місце в сховищі заощадить.

Пробіл як трекпад

За допомогою пробілу екранну клавіатуру можна перетворити на віртуальний трекпад. Це дає змогу набагато точніше виділяти текст у документах і месенджерах.

Щоб використати цю функцію, натисніть і утримуйте пробіл на клавіатурі. Клавіші поступово зникнуть, і тоді проведіть пальцем по клавіатурі, щоб курсор плавно і точно переміщався по тексту.

Ярлики для заміни тексту

Цей інструмент розроблено для прискорення набору тексту — він дає змогу створювати скорочення, які замінюються повними словами або реченнями. Ви також можете вибирати звичайні слова і замінювати їх автоматично.

Щоб налаштувати цю функцію, перейдіть у розділ "Налаштування" > "Основні" > "Клавіатура" і знайдіть розділ "Заміна тексту". У цьому меню введіть довгий текст у поле "Фраза", а коротше слово-тригер — у поле "Поєднання клавіш".

Планшет iPad Фото: Apple

Між іншим, синхронізація відбувається на всіх ваших пристроях Apple, якщо у вас увімкнено iCloud Drive. Тому таку функцію можна налаштувати на iPad, щоб вона працювала ще й на вашому iPhone, і на Mac.

Нова замітка

Ви можете швидко відкрити нову замітку просто з екрана блокування iPad. Якщо у вас є Apple Pencil, ви можете використати його, щоб обійти вхід у систему і відкрити застосунок "Нотатки".

Стилус Apple Pencil Фото: paperlike.com

Просто торкніться стилуса Apple Pencil, підключеного до iPad. Коли iPad розпізнає цей дотик, він вийде зі сплячого режиму і відкриє спеціальний екран із нотатками. Після завершення замітка буде автоматично збережена у відповідному застосунку.

Таймер для зупинки звуку

iPad дає змогу зупиняти відтворення аудіо після закінчення заданого часу. Це зручно, коли ви засинаєте під музику, щоб вона не грала даремно всю ніч.

Щоб налаштувати цю функцію, відкрийте застосунок "Годинник" і виберіть "Таймер". Задайте тривалість зворотного відліку, натисніть "Після закінчення таймера" і виберіть "Зупинити відтворення" внизу екрана. Після закінчення таймера відтворення звуку з усіх застосунків припиниться.

Пристрій сам заблокується або перейде в сплячий режим, тому блокувати його вручну не потрібно. Будильники при цьому спрацьовуватимуть як зазвичай.

