Новый дрон "Ночная ведьма": россияне показали, как бомбардировщики атакуют ВСУ

Российские войска применяют ударные гексакоптеры "Ночная ведьма" на Запорожском и других направлениях фронта.

Операторы 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ отчитались о ночной операции одного из БПЛА, который сбросил бомбы на позиции Сил обороны Украины. Российские пропагандисты опубликовали видеоролик в мессенджере Telegram.

Оккупанты утверждают, что "Ночная ведьма" за один вылет на Запорожском направлении разбомбила опорный пункт и пункт временной дислокации ВСУ, где находились как минимум четыре человека. На видео запечатлены взрывы, однако невозможно определить, нанесли ли они существенный ущерб украинским войскам.

"Ночная ведьма" — это тяжелый гексакоптер-бомбардировщик, разработанный российской группой компаний "Гроза". Россияне утверждают, что он может нести боевую нагрузку весом до 10 кг на дистанцию до 12 км и потом вернуться. Судя по видео, операторы использовали четыре минометных мины.

Відео дня

В октябре официальный представитель "Грозы" заявил российскому информационному агентству "ТАСС", что "Ночная ведьма" используют надежный цифровой канал радиосвязи, который позволяет летать достаточно далеко — до 20 км. Общая грузоподъемность составляет до 20 кг (вероятно, вместе с аккумулятором).

Разработчики говорят, что "Ночную ведьму" можно применять не только для бомбардировки, но и для доставки грузов и дистанционного минирования, например, сбрасывать на дороги противотанковые мины ТМ-62.

"При помощи аппарата была налажена логистика на островах Днепра в зоне СВО. "Ночные ведьмы" помогают снабжать всем необходимым наших пехотинцев, отрезанных от материка, — заявили в "Грозе". — Ежемесячно производится свыше 50 дронов "Ночная ведьма". Эти аппараты применяются на всех направлениях".

Ранее писали, что "Ночная ведьма" считается аналогом украинских коптеров "Баба Яга". Как заявили в "Грозе", дрон может вести видеотрансляцию на расстоянии до 50 километров, обладает крейсерской скоростью 60 километров в час, время полета — около 40 минут с грузом в 10 кг.

БПЛА оснащен камерой с тепловизором для работы в ночное время, 10-кратным оптическим зумом и 32-кратным цифровым. Работает БПЛА в комплексе с самолетом-разведчиком вертикального взлета "Сова-22".

В октябре офицер 412-го полка Nemesis рассказал, как ВСУ применяют дроны "Баба Яга" на расстоянии до 60 км. Именно они уничтожили систему ПВО "Бук-М3" и северокорейскую САУ "Коксан".