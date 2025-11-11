Новий дрон "Нічна відьма": росіяни показали, як бомбардувальники атакують ЗСУ

Російські війська застосовують ударні гексакоптери "Нічна відьма" на Запорізькому та інших напрямках фронту.

Оператори 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ відзвітували про нічну операцію одного з БПЛА, який скинув бомби на позиції Сил оборони України. Російські пропагандисти опублікували відеоролик у месенджері Telegram.

Окупанти стверджують, що "Нічна відьма" за один виліт на Запорізькому напрямку розбомбила опорний пункт і пункт тимчасової дислокації ЗСУ, де перебували щонайменше четверо людей. На відео зафіксовані вибухи, проте неможливо визначити, чи завдали вони істотної шкоди українським військам.

"Нічна відьма" — це важкий гексакоптер-бомбардувальник, розроблений російською групою компаній "Гроза". Росіяни стверджують, що він може нести бойове навантаження вагою до 10 кг на дистанцію до 12 км і потім повернутися. Судячи з відео, оператори використовували чотири мінометні міни.

У жовтні офіційний представник "Грози" заявив російському інформаційному агентству "ТАСС", що "Нічна відьма" використовують надійний цифровий канал радіозв'язку, що дає змогу літати досить далеко — до 20 км. Загальна вантажопідйомність становить до 20 кг (ймовірно, разом з акумулятором).

Розробники кажуть, що "Нічну відьму" можна застосовувати не тільки для бомбардування, а й для доставки вантажів і дистанційного мінування, наприклад, скидати на дороги протитанкові міни ТМ-62.

"За допомогою апарату було налагоджено логістику на островах Дніпра в зоні СВО. "Нічні відьми" допомагають забезпечувати всім необхідним наших піхотинців, відрізаних від материка, — заявили в "Грозі". — Щомісяця виробляється понад 50 дронів "Нічна відьма". Ці апарати застосовуються на всіх напрямках".

Раніше писали, що "Нічна відьма" вважається аналогом українських коптерів "Баба Яга". Як заявили в "Грозі", дрон може вести відеотрансляцію на відстані до 50 кілометрів, має крейсерську швидкість 60 кілометрів на годину, час польоту — приблизно 40 хвилин із вантажем у 10 кг.

БПЛА оснащений камерою з тепловізором для роботи в нічний час, 10-кратним оптичним зумом і 32-кратним цифровим. Працює БПЛА в комплексі з літаком-розвідником вертикального зльоту "Сова-22".

У жовтні офіцер 412-го полку Nemesis розповів, як ЗСУ застосовують дрони "Баба Яга" на відстані до 60 км. Саме вони знищили систему ППО "Бук-М3" і північнокорейську САУ "Коксан".