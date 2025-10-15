Почему дроны-бомберы "Баба Яга" ВСУ пугают россиян: вместо удобрений носят бомбы

Особенность применения дронов-бомберов "Баба Яга" заключается в том, что они выходят на охоту на россиян ночью, рассказал офицер 412-го полка Nemesis. Раньше беспилотники летали на расстояние 20 км, а теперь достают до цели на 60. Кроме того, постепенно растет грузоподъемность и вскоре они смогут вывозить раненых с поля боя.

Солдаты Вооруженных сил Российской Федерации боятся дронов "Баба Яга", которые называли "чертолетами", рассказал заместитель командира Nemesis Павел Лактионов в интервью порталу "Оборонка". Причина таких опасений — громкое тарахтение и более 10 кг взрывчатки, которые могут упасть на позиции.

На портале напомнили, что до войны дроны, которые сейчас известны под названием "Баба Яга", были сельскохозяйственным оборудованием, которое разносило удобрение. Во время боевых действий они выполняют новые самые разнообразные задачи, уточнил командир. Среди них, например, эвакуация поврежденного беспилотника и отправка сигарет бойцам на передовой.

"Когда прилетает дрон, который может нести снаряд в 10 кг, условно от миномета, это действительно страшно. Россияне часто погибают уже напуганными", — сказал он.

Дрон ВСУ — как работает бомбер "Баба Яга"

Лактионов объяснил, как применение тяжелого бомбера отличается от легкого "Мавика". По его словам, оператор работает с оборудованием, похожим на пилотирование гражданской авиации. С помощью специальных приборов настраивается маршрут, и только на финальном этапе, когда цель максимально близко, оператор берется за пульт: наводит на объект и уклоняется от средств РЭБ. Заместитель командира уточнил, что в подразделении работает мастерская, которая отслеживает состояние бомберов — проводит проверки и тестовые полеты. Кроме того, ведется тщательный учет вылетов и возвратов, чек-лист действий оператора, проверка алгоритмов работы и тому подобное.

Боец также рассказал, что со временем технологии "Бабы Яги" развивались и дальность выросла от 20 до 50 км и выше. Благодаря этому удалось взорвать российское средство ПВО "Бук-М3" и северокорейскую САУ "Коксан" (на ее дальности работы — 40-60 км).

Какова тактика дрона-бомбера

Одной из самых сложных целей для дрона-бомбера является артиллерия ВС РФ, развел Лактионов. Он объяснил, какие проблемными возникают, когда нужно поразить такой объект.

Во-первых, пушки обычно прячут под тяжелыми деревянными бревнами, поэтому иногда прилет не наносит вреда и обстрел украинских позиций продолжается.

Во-вторых, перед обнаружением цели в воздухе работают разведывательные "крылья": их могут заметить российские солдаты и увезти пушку в другое место. Поэтому бойцы работают максимально слаженно: как только появляются данные о точке вылета, сразу поднимают ударные дроны, которые попадают чуть ли не сразу после выстрела.

На портале Сил беспилотных систем можно увидеть результативность подразделения Nemesis. Видим, что подразделение заняло второе место по количеству уничтоженных целей (впереди — "Птицы Мадяра"). В октябре бойцы атаковали 1775 целей, а с 25 июня и до сих пор — 6 833: били по укрытиям ВС РФ, вражеским "крыльям" и личному составу оккупационной армии.

Фокус писал о дроне-бомбере "Баба Яга" — это беспилотник Vampire, который способен минировать подходы к российским позициям, быть ретранслятором и подносить FPV ближе к линии фронта. Устройство может сбрасывать минометные мины, зажигательные боеприпасы и противотанковые мины. Основные характеристики — размер 3 м, скорость до 40 км/ч, дальность — около 50 км и более.

Напоминаем, россияне обратили внимание на возможности дрона-бомбера ВСУ и создали собственные аналоги, сообщили росСМИ.