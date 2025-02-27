Дрон Vampire, получивший прозвище "Баба Яга": на что сопосбен украинский аппарат
Беспилотник доказал свою эффективность при выполнении ночных миссий — от минирования зон передвижения ВС РФ, до доставки FPV-дронов в район боевых действий.
За три года войны Украина существенно продвинулась в сфере разработок беспилотных систем, применяемых вооруженными силами. В их числе — тяжелый дрон-бомбардировщик Vampire от компании SkyFall, который уже доказал свою эффективность на поле боя. Фокус собрал сведения о технических характеристиках, особенностях и боевом применении данного БПЛА.
Беспилотник Vampire предназначен для нанесения точечных ударов, минирования территории и даже доставки FPV-дронов в тыл противника. Благодаря широкому спектру боевых задач, дрон стал важной и неотъемлемой частью арсенала Сухопутных войск ВСУ.
Характеристики и боевое применение "Вампира"
Беспилотный аппарат Vampire относится к разряду тяжелых гексакоптеров. Он оснащен системой крепления боевой нагрузки, что позволяет применять его в качестве ударного дрона. Данный БПЛА способен сбрасывать 82-мм и 120-мм минометные мины, зажигательные боеприпасы, а также противотанковые мины.
Еще одной важной его функцией является доставка FPV-дронов в район боевых действий. Гексакоптер транспортирует небольшие дроны на значительные расстояния, а затем выпускает их для атак на цели в глубине обороны противника.
Кроме того, Vampire может работать как ретранслятор связи, обеспечивая стабильный сигнал между подразделениями даже в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы.
Одним из ключевых преимуществ беспилотника является тепловизор, позволяющий эффективно работать в ночное время. Благодаря установленному оборудованию БПЛА способен засекать цели в темноте на расстоянии до 120 метров.
Аппарат имеет следующие основные характеристики:
- Размеры: до 3 м (зависит от конструкции рамы и размеров пропеллеров).
- Скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без нагрузки.
- Дальность полета: до 50 км.
- Время полета: 37 мин без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.
- Высота полета: до 400 м.
- Грузоподъемность: до 25 кг.
В ходе боевых действий в Украине тяжелый дрон-бомбардировщик Vampire доказал свою эффективность, за что получил прозвище от оккупантов "Баба Яга".
Более подробно об отечественном беспилотнике Vampire читайте в нашем материале "3 года войны: ТОП 10 лучших систем вооружения Украины".