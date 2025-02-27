Дрон Vampire, який отримав прізвисько "Баба Яга": на що здатен український апарат

Безпілотник довів свою ефективність під час виконання нічних місій — від мінування зон пересування ЗС РФ, до доставки FPV-дронів у район бойових дій.

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За три роки війни Україна істотно просунулася у сфері розробок безпілотних систем, що застосовуються збройними силами. Серед них — важкий дрон-бомбардувальник Vampire від компанії SkyFall, який вже довів свою ефективність на полі бою. Фокус зібрав відомості про технічні характеристики, особливості та бойове застосування цього БПЛА.

Безпілотник Vampire призначений для завдавання точкових ударів, мінування території й навіть доставки FPV-дронів у тил противника. Завдяки широкому спектру бойових завдань, дрон став важливою і невід'ємною частиною арсеналу Сухопутних військ ЗСУ.

Характеристики та бойове застосування "Вампіра"

Безпілотний апарат Vampire належить до розряду важких гексакоптерів. Він оснащений системою кріплення бойового навантаження, що дає змогу застосовувати його як ударний дрон. Цей БПЛА здатний скидати 82-мм і 120-мм мінометні міни, запальні боєприпаси, а також протитанкові міни.

Ще однією важливою його функцією є доставлення FPV-дронів у район бойових дій. Гексакоптер транспортує невеликі дрони на значні відстані, а потім випускає їх для атак на цілі в глибині оборони противника.

Крім того, Vampire може працювати як ретранслятор зв'язку, забезпечуючи стабільний сигнал між підрозділами навіть в умовах активного застосування противником засобів радіоелектронної боротьби.

Однією з ключових переваг безпілотника є тепловізор, що дає змогу ефективно працювати в нічний час. Завдяки встановленому обладнанню БПЛА здатний засікати цілі в темряві на відстані до 120 метрів.

Апарат має такі основні характеристики:

Розміри: до 3 м (залежить від конструкції рами та розмірів пропелерів).

Швидкість: до 40 км/год з повним навантаженням, 80 км/год без навантаження.

Дальність польоту: до 50 км.

Час польоту: 37 хв без навантаження і 23 хвилини з 10 кг ваги.

Висота польоту: до 400 м.

Вантажопідйомність: до 25 кг.

Під час бойових дій в Україні важкий дрон-бомбардувальник Vampire довів свою ефективність, за що отримав прізвисько від окупантів "Баба Яга".

Детальніше про вітчизняний безпілотник Vampire читайте в нашому матеріалі"3 роки війни: ТОП 10 найкращих систем озброєння України".