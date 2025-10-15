Чому дрони-бомбери "Баба Яга" ЗСУ лякають росіян: замість добрив носять бомби

Особливість застосування дронів-бомберів "Баба Яга" полягає у тому, що вони виходять на полювання на росіян вночі, розповів офіцер 412-го полку Nemesis. Раніше безпілотники літали на відстань 20 км, а тепер дістають до цілі на 60. Крім того, поступово росте вантажопідйомність і незабаром вони зможуть вивозити поранених з поля бою.

Related video

Солдати Збройних сил Російської Федерації бояться дронів "Баба Яга", які називали "чортольотами", розповів заступник командира Nemesis Павло Лактіонов в інтерв'ю порталу "Оборонка". Причина таких побоювань — гучне торохкотіння і понад 10 кг вибухівки, які можуть впасти на позиції.

На порталі нагадали, що до війни дрони, які зараз відомі під назвою "Баба Яга", були сільськогосподарським устаткуванням, яке розносило добриво. Під час бойових дій вони виконують нові найрізноманітніші завдання, уточнив командир. Серед них, наприклад, евакуація пошкодженого безпілотника та надсилання цигарок бійцям на передовій.

"Коли прилітає дрон, який може нести снаряд у 10 кг, умовно від міномета, це справді страшно. Росіяни часто гинуть уже наляканими", — сказав він.

Дрон ЗСУ — як працює бомбер "Баба Яга"

Лактіонов пояснив, як застосування важкого бомбера відрізняється від легкого "Мавіка". З його слів, оператор працює з устаткуванням, схожим на пілотування цивільної авіації. За допомогою спеціальних приладів налаштовується маршрут, і лише на фінальному етапі, коли ціль максимально близько, оператор береться за пульт: наводить на об'єкт та ухиляється від засобів РЕБ. Заступник командира уточнив, що у підрозділі працює майстерня, яка відстежує стан бомберів — проводить перевірки й тестові польоти. Крім того, ведеться ретельний облік вильотів та повернень, чек-лист дій оператора, перевірка алгоритмів роботи тощо.

Боєць також розповів, що з часом технології "Баби Яги" розвивались і дальність зросла від 20 до 50 км та вище. Завдяки цьому вдалось підірвати російський засіб ППО "Бук-М3" та північнокорейську САУ "Коксан" (на її дальності роботи — 40-60 км).

Яка тактика дрона-бомбера

Однією з найскладніших цілей для дрона-бомбера є артилерія ЗС РФ, розвів Лактіонов. Він пояснив, які проблемними виникають, коли потрібно вразити такий об''єкт.

По-перше, гармати зазвичай ховають під важкими дерев'яними колодами, тому інколи приліт не завдає шкоди й обстріл українських позицій продовжується.

По-друге, перед виявленням цілі у повітрі працюють розвідувальні "крила": їх можуть помітити російські солдати та відвезти гармату в інше місце. Тому бійці працюють максимально злагоджено: як тільки з'являються дані про точку вильоту, відразу здіймають ударні дрони, які влучають ледь чи не відразу після пострілу.

На порталі Сил безпілотних систем можна побачити результативність підрозділу Nemesis. Бачимо, що підрозділ посів друге місце за кількістю знищених цілей (попереду — "Птахи Мадяра"). У жовтні бійці атакували 1775 цілей, а з 25 червня і дотепер — 6 833: били по укриттях ЗС РФ, ворожих "крилах" та особовому складу окупаційної армії.

Фокус писав про дрон-бомбер "Баба Яга" — це безпілотник Vampire, який здатний мінувати підходи до російських позицій, бути ретранслятором та підносити FPV ближче до лінії фронту. Пристрій може скидати мінометні міни, запалювальні боєприпаси та протитанкові міни. Основні характеристики — розмір 3 м, швидкість до 40 км/год, дальність — близько 50 км та більше.

Нагадуємо, росіяни звернули увагу на можливості дрона-бомбера ЗСУ та створили власні аналоги, повідомили росЗМІ.