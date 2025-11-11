Смартфон разряжается слишком быстро: в Google придумали, как с этим разобраться

Компания Google вводит санкции против приложений, которые чрезмерно разряжают аккумуляторы смартфонов. Таких "пожирателей батареи" будут наказывать в Play Store.

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые рекомендации Google, поясняет androidauthority.com. Если будет обнаружено, что приложение злоупотребляет зарядкой, то такому приложению выдадут специальную предупреждающую метку, и энергозатратное приложение "потеряет видимость" – в частности, оно не будет отображаться на важных страницах магазина Play Store (например, в рекомендациях).

Все это – часть новой политики Google по борьбе с приложениями, которые особенно вредят аккумуляторам телефонов пользователей, отмечает издание. Также компания вводит и специальные проверки производительности приложений для Android. Эти проверки фокусируются на так называемых блокировках пробуждения (wake locks). Эти Wake locks не дают телефону выходить из спящего режима даже при выключенном экране. Они полезны для таких задач, как воспроизведение музыки или загрузка файлов, но в то же время являются одной из главных причин быстрого разряда аккумулятора при небрежной работе с приложениями.

Так что, если приложение будет обнаружено чрезмерно активным (то есть не дающим смартфону долго находиться в режиме ожидания без уважительной причины), оно может заработать штраф от Google. Его уберут из рекомендаций Play Market, а в списке приложений рядом с ним будет стоять метка-индикатор, предупреждающая пользователей о том, что приложение может быстрее разряжать аккумулятор телефона.

Издание показало, как будет выглядеть такая предупредительная метка в Play Store.

Предупреждающая метка для приложения (скриншот) Фото: androidauthority.com

Как отмечают эксперты, новая политика основана на актуальных "основных технических показателях качества" Google. Они уже отслеживают такие моменты, как сбои приложений и отсутствие отклика. Теперь к этому списку в качестве одного из главных критериев качества добавилась и эффективность работы батареи.

Ранее сообщалось, что Google Карты получат важную функцию на случай блэкаутов. В бета-версии этого приложения для Android нашли новый режим экономии энергии. Он может пригодиться, когда заряд батареи уже совсем низкий, но навигация все еще нужна.