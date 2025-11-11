Смартфон розряджається занадто швидко: у Google придумали, як із цим розібратися

Компанія Google вводить санкції проти додатків, які надмірно розряджають акумулятори смартфонів. Таких "пожирачів батареї" каратимуть у Play Store.

З 1 березня 2026 року набувають чинності нові рекомендації Google, пояснює androidauthority.com. Якщо буде виявлено, що застосунок зловживає зарядкою, то такому застосунку видадуть спеціальну попереджувальну мітку, і енерговитратний застосунок "втратить видимість" — зокрема, його не відображатимуть на важливих сторінках магазину Play Store (наприклад, у рекомендаціях).

Усе це — частина нової політики Google щодо боротьби з додатками, які особливо шкодять акумуляторам телефонів користувачів, зазначає видання. Також компанія запроваджує і спеціальні перевірки продуктивності додатків для Android. Ці перевірки фокусуються на так званих блокуваннях пробудження (wake locks). Ці Wake locks не дають телефону виходити зі сплячого режиму навіть при вимкненому екрані. Вони корисні для таких завдань, як відтворення музики або завантаження файлів, але водночас є однією з головних причин швидкого розрядження акумулятора в разі недбалої роботи з додатками.

Тож, якщо додаток буде виявлено надмірно активним (тобто таким, що не дає смартфону довго перебувати в режимі очікування без поважної причини), він може заробити штраф від Google. Його приберуть із рекомендацій Play Market, а в списку застосунків поруч із ним стоятиме мітка-індикатор, що попереджає користувачів про те, що застосунок може швидше розряджати акумулятор телефону.

Видання показало, який вигляд матиме така попереджувальна мітка в Play Store.

Попереджувальна мітка для додатка (скріншот) Фото: androidauthority.com

Як зазначають експерти, нова політика заснована на актуальних "основних технічних показниках якості" Google. Вони вже відстежують такі моменти, як збої додатків і відсутність відгуку. Тепер до цього списку в якості одного з головних критеріїв якості додалася й ефективність роботи батареї.

Раніше повідомлялося, що Google Карти отримають важливу функцію на випадок блекаутів. У бета-версії цього додатка для Android знайшли новий режим економії енергії. Він може стати в пригоді, коли заряд батареї вже зовсім низький, але навігація все ще потрібна.