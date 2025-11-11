Электросеть под угрозой теперь и в США: солнечные панели оказались полным провалом (видео)

Американские дата-центры стремительно наращивают мощность, что влияет на стабильность электросети. Солнечные панели, похоже, не способны решить проблему растущего спроса.

Инфраструктура Вирджинии, куда уже импортируют больше энергии, чем в любой другой штат, не справляется с нагрузкой. Оператор местной сети PJM впервые в истории предупредил, что в условиях экстремальной летней жары регион может столкнуться с дефицитом мощности и веерными отключениями, пишет Data Center Knowledge.

Запросы ИИ и минусы панелей

Потребности развивающихся нейросетей, криптовалютного майнинга и других высокопроизводительных вычислений привели к тому, что потребление электроэнергии в Вирджинии может утроиться к 2040 году. Технологические гиганты, такие как Microsoft, Meta, Amazon и Google, вкладывают миллиарды в строительство новых солнечных электростанций, чтобы обеспечить свои дата-центры "чистой" энергией.

Однако у солнечной энергетики в этом контексте есть два фатальных недостатка:

Огромные площади: По расчетам экспертов, для питания одного типичного дата-центра мощностью 200 МВт требуется более 1000 акров (более 4 кв. км) солнечных панелей.

Низкая эффективность и нестабильность: В реальных условиях солнечные панели генерируют лишь около 22% от своей номинальной мощности. Они не работают ночью и в пасмурную погоду, в то время как дата-центры требуют стабильного питания 24/7.

"Солнечная энергия не может надежно питать дата-центры в качестве автономного решения. Ее главная ценность заключается во вкладе в общую электросеть, а не в прямом питании объектов", — говорит Энди Цвенгрос, эксперт по рынкам дата-центров.

Сопротивление на местах

Попытки покрыть огромные площади солнечными панелями все чаще наталкиваются на сопротивление местных жителей. Во многих сельских районах Вирджинии солнечные фермы рассматриваются не как "зеленая" инфраструктура, а как промышленное вторжение. В 2024 году местные власти отклонили больше проектов по строительству СЭС, чем одобрили.

Местные фермеры обеспокоены строительством огромных солнечных станций

Ситуацию усугубляет и смена политического курса. Недавно администрация Трампа отменила крупнейший экологический проект времен Байдена — гигантскую солнечную ферму Esmeralda 7 в пустыне Невада.

Что будет дальше

Несмотря на все трудности, IT-компании продолжают внедрять возобновляемую энергетику. Amazon лидирует с 13,6 ГВт солнечных проектов в разработке, Meta строит три крупных СЭС в Техасе на 900 МВт, а Google инвестирует $20 млрд в гибридные проекты, сочетающие солнечные панели и гигантские аккумуляторы.

Эксперты считают, что даже без государственных субсидий рыночные силы будут и дальше стимулировать такой переход. Однако очевидно, что одними лишь солнечными панелями проблему энергоснабжения ИИ-отрасли не решить. Необходимы комплексные решения, включающие модернизацию сетей, массовое внедрение систем хранения энергии и, возможно, новые подходы к размещению самих дата-центров.

