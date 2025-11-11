Електромережа під загрозою тепер і в США: сонячні панелі виявилися повним провалом (відео)

Американські дата-центри стрімко нарощують потужність, що впливає на стабільність електромережі. Сонячні панелі, схоже, не здатні вирішити проблему зростаючого попиту.

Інфраструктура Вірджинії, куди вже імпортують більше енергії, ніж у будь-який інший штат, не справляється з навантаженням. Оператор місцевої мережі PJM вперше в історії попередив, що в умовах екстремальної літньої спеки регіон може зіткнутися з дефіцитом потужності та віяловими відключеннями, пише Data Center Knowledge.

Запити ШІ та мінуси панелей

Потреби нейромереж, криптовалютного майнінгу та інших високопродуктивних обчислень, що розвиваються, призвели до того, що споживання електроенергії у Вірджинії може потроїтися до 2040 року. Технологічні гіганти, такі як Microsoft, Meta, Amazon і Google, вкладають мільярди в будівництво нових сонячних електростанцій, щоб забезпечити свої дата-центри "чистою" енергією.

Однак у сонячної енергетики в цьому контексті є два фатальних недоліки:

Величезні площі: За розрахунками експертів, для живлення одного типового дата-центру потужністю 200 МВт потрібно понад 1000 акрів (понад 4 кв. км) сонячних панелей.

"Сонячна енергія не може надійно живити дата-центри як автономне рішення. Її головна цінність полягає у внеску в загальну електромережу, а не в прямому живленні об'єктів", — каже Енді Цвенгрос, експерт з ринків дата-центрів.

Опір на місцях

Спроби покрити величезні площі сонячними панелями все частіше наштовхуються на опір місцевих жителів. У багатьох сільських районах Вірджинії сонячні ферми розглядаються не як "зелена" інфраструктура, а як промислове вторгнення. У 2024 році місцева влада відхилила більше проєктів з будівництва СЕС, ніж схвалила.

Місцеві фермери стурбовані будівництвом величезних сонячних станцій

Ситуацію погіршує і зміна політичного курсу. Нещодавно адміністрація Трампа скасувала найбільший екологічний проєкт часів Байдена — гігантську сонячну ферму Esmeralda 7 у пустелі Невада.

Що буде далі

Незважаючи на всі труднощі, IT-компанії продовжують впроваджувати відновлювану енергетику. Amazon лідирує з 13,6 ГВт сонячних проєктів у розробці, Meta будує три великих СЕС у Техасі на 900 МВт, а Google інвестує $20 млрд у гібридні проєкти, що поєднують сонячні панелі та гігантські акумулятори.

Експерти вважають, що навіть без державних субсидій ринкові сили будуть і далі стимулювати такий перехід. Однак очевидно, що одними лише сонячними панелями проблему енергопостачання ШІ-галузі не вирішити. Необхідні комплексні рішення, що включають модернізацію мереж, масове впровадження систем зберігання енергії і, можливо, нові підходи до розміщення самих дата-центрів.

