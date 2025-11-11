Сонячні панелі замішані в масштабній афері: про що попередили японські експерти

Сонячні батареї замішані в новій шахрайській схемі в Японії. Під виглядом "безкоштовної обов'язкової перевірки" панелей зловмисники виманюють у власників сотні тисяч єн, лякаючи їх неіснуючими поломками і ризиком пожежі.

Бум домашніх сонячних електростанцій у країні (ними володіють 12% жителів) призвів до нових обманних операцій. Сьогодні їх мають уже майже 12% домовласників. Як повідомляє місцевий регулятор, метою аферистів, як правило, стають пенсіонери, пише The Japan Times.

Як це відбувається

Маніпуляцію проводять за таким сценарієм. Спочатку власнику будинку надходить дзвінок або несподіваний візит із пропозицією провести "безкоштовну" перевірку сонячних панелей, яка нібито стала "обов'язковою за законом".

Після цього "фахівці" запускають дрон над дахом або використовують тепловізор, а потім показують власнику знімки з неіснуючими "червоними плямами", які нібито вказують на ризик загоряння або швидку поломку. Викликавши у жертви побоювання, вони тут же пропонують підписати дорогий контракт на ремонт, чистку або нанесення "захисного" покриття.

В одному з випадків 80-річній жінці після такої "перевірки" нав'язали контракт на чистку і нанесення покриття вартістю ¥400 000 (близько $2600). Іншим власникам погрожували, що якщо вони відмовляться від "ремонту" за ¥200 000, їм доведеться заплатити ¥500 000 за демонтаж "небезпечних" панелей. Деякі шахраї навіть неправдиво стверджували, що проводять перевірки за дорученням уряду.

За останній рік кількість звернень, пов'язаних із такими аферами, зросла більш ніж удвічі — з 304 до 613. Понад 80% постраждалих — люди, старші за 60 років, а середня сума контракту становила ¥1,13 мільйона (близько $7340).

Про що варто пам'ятати

Проблема, звісно, має локальний характер, проте експерти нагадують про кілька базових правил спілкування зі зловмисниками. По-перше, обов'язкових перевірок обладнання, як і закону, який би наказував їх проводити, не існує. Така необхідність залежить від потужності системи та участі в державних програмах.

Коли повідомляють про якусь проблему з сонячними панелями, не варто поспішати що-небудь підписувати. Для з'ясування деталей і реальної кваліфікованої діагностики краще зв'язатися зі службою підтримки виробника модулів. Консультуватися важливо з перевіреними фахівцями.

Зрештою, якщо ремонт справді потрібен, можна звернутися одразу до кількох постачальників таких послуг, щоб порівняти ціни.

Асоціація фотоелектричної енергетики Японії рекомендує проводити професійну перевірку панелей через рік після встановлення, а потім — раз на чотири роки, але не на вимогу невідомих "інспекторів".

Асоціація фотоелектричної енергетики Японії рекомендує проводити професійну перевірку панелей через рік після встановлення, а потім — раз на чотири роки, але не на вимогу невідомих "інспекторів".