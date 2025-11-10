Сонячні панелі працюватимуть краще, якщо погода буде поганою: до чого додумалися вчені

Сніг може допомагати сонячним батареям працювати краще. Виявляється, для вироблення електроенергії може використовуватися те світло, яке відбивається від снігового покриву.

Швейцарські вчені зайнялися вивченням того, як сніговий покрив впливає на продуктивність сонячних фотоелектричних систем в альпійських умовах, пише interestingengineering.com. Вони дійшли висновку, що роботу сонячних панелей можна оптимізувати за допомогою Helioplant — запатентованої в Австрії вертикальної каркасної конструкції.

Альпійські сонячні установки можуть навіть взимку працювати продуктивно і виробляти електроенергію в досить великих кількостях завдяки використанню сонячного світла, що відбивається снігом, відзначають фахівці. Але тут є нюанс: якщо снігу занадто багато, він може засипати самі панелі і таким чином знизити їхню ефективність або навіть призвести до їхнього пошкодження.

Відео дня

Тут-то і може стати в пригоді вертикальна установка Helioplant — вона допоможе не допускати занадто великого накопичення снігу.

Коли сніг накопичується під модулями і досягає їхнього нижнього краю, він блокує подальше танення, пояснюють дослідники. Тому мінімізація накопичення снігу поблизу модулів критично важлива для підтримки вироблення електроенергії. Установка Helioplant якраз і призначена для запобігання накопиченню снігу на альпійських сонячних електростанціях. Ця конструкція являє собою хрестоподібну раму з чотирма сонячними крилами, які запобігають накопиченню снігу в зоні панелей.

Щоб оцінити продуктивність такого методу, вчені застосували модель обчислювальної гідродинаміки Snowbedfoam для моделювання переміщення снігу та оцінки ефектів снігових заметів навколо систем Helioplant. Результати дослідження дали змогу отримати кілька рекомендацій щодо оптимізації схем розміщення сонячних електростанцій у гірських районах.

Зокрема, результати дослідження засвідчили, що зазор між модулями і землею має перевищувати 0,6 метра для мінімізації накопичення снігу, і що конструкції мають бути максимально точно орієнтовані за напрямком переважаючого вітру, щоб уникнути захищених від вітру зон (якраз там і накопичується сніг). Найкращі результати досягаються на ділянках з перпендикулярним або протилежним напрямком вітру.

Ще фахівці зазначили, що такі методи моделювання застосовні до різних систем кріплення фотоелектричних установок, а не тільки до конфігурацій Helioplant.

Також повідомлялося про те, як захистити сонячні панелі від поганої погоди. Власникам таких панелей треба вжити заходів на випадок снігу або граду.

Ще стало відомо, що сніг на сонячних панелях дає дивний ефект. Річ у тім, що зі зниженням температури електропровідність кожного елемента поліпшується.