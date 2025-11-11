Солнечные панели и ветряки оказались бесполезными: почему их не могут использовать в Индии

Индия стремится увеличить генерацию энергии из возобновляемых источников до 500 Вт к 2030 году, но многие электростанции простаивают из-за проблем c транспортировкой.

Сейчас в стране не используются более 50 ГВт доступных мощностей в виде солнечных и ветровых электростанций, подсчитали в Институте энергетической экономики и финансового анализа (США), аналитического центра, а также в исследовательской и консалтинговой компании JMK Research & Analytics. Об этой проблеме, с которой может столкнуться любое государство, пишет Finantial Times.

По словам генерального директора компании ReNew, один из крупнейших производителей "зеленой" энергии в Индии, страна достигнет 500 ГВТ, но не сможет перескочить через этот порог. Дело в том, что индийской энергосистеме не хватает мощностей для передачи энергии.

Эта проблема вынуждает сокращать поставки электроэнергии и откладывать ввод в эксплуатацию новых альтернативных источников в штатах, богатых возобновляемыми ресурсами, утверждает Джоти Гулиа, основатель и генеральный директор JMK. Хотя Индия может похвастаться одной из крупнейших в мире сетей электропередачи, охватывающей более 494 000 километров, она не успевает за ростом числа проектов в области возобновляемых источников энергии.

В 2025 году министр новых и возобновляемых источников энергии Индии Пралхад Джоши отметил, что страна уже совершила "исторический скачок" и достигла 50% мощности (243 ГВт) при помощи возобновляемых источников. Однако Джоти Гулиа предупреждает, что медленное расширение сети приведет к увеличению генерации с помощью угля, который до сих пор дает почти три четверти электроэнергии.

Новую солнечную или ветровую электростанцию можно построить за 12-18 месяцев, тогда как создание линий электропередачи обычно занимает 3-5 лет. Несовпадение циклов строительства и фрагментарное планирование со стороны правительства сильно замедляют прогресс.

Строительству также мешают экологические проблемы и трудности с поиском свободной земли в стране, где сотни миллионов мелких фермеров. Например, в штатах Раджастхан и Гуджарат старый юридический запрет не позволяет строить воздушные линии электропередачи на площади более 100 000 кв. км, поскольку в них врезаются индийские дрофы — слабовидящие птицы, находящиеся под угрозой исчезновения.

"Идеально рассчитать время невозможно, — заявил в сентябре Ашиш Кханна, генеральный директор Adani Green Energy, крупнейшей в Индии компании по возобновляемой энергетике. — Нельзя сначала ждать появления сети, а потом строить проект по возобновляемой энергетике".

