Солнечных панелей стало слишком много: в Индии они скоро принесут большие убытки

Сектор производства солнечной энергии в Индии, вероятно, столкнется со сценарием перенасыщения внутреннего рынка.

Индийская организация ICRA прогнозирует, что к марту 2027 года производственные мощности солнечных панелей в Индии вырастут до более 165 ГВт с нынешних 109 ГВт. Об этом пишет pv magazine India.

Согласно расчетам ICRA, сфера солнечной энергетики в Индии столкнется с избытком производства. Сейчас ожидается ежегодное увеличение мощностей солнечной энергии на уровне от 45 до 50 ГВт.

Стремительное увеличение этого солнечного сектора в Индии обусловлено такими политическими инициативами, как Утвержденный список моделей и производителей (ALMM), базовая пошлина на импортируемые элементы и модули, а также схема стимулирования, связанного с производством (PLI).

В ICRA также отметили, что недавнее введение тарифов США негативно повлияло на объемы экспорта солнечной энергии из Индии, заставив производителей перенаправить панели на внутренний рынок и усилив ценовое давление.

"Операционная доходность выборки ICRA для отечественных производителей солнечной энергии, которая оставалась на высоком уровне 25% в 2025 финансовом году, вероятно, уменьшится из-за конкурентного давления и наращивания избыточных мощностей", — сказал Анкит Джайн, вице-президент и соруководитель группы по корпоративным рейтингам ICRA.

Напомним, Индия ограничивает производство солнечной энергии, чтобы поддерживать стабильность своей энергосети и уменьшить нагрузку на линии электропередач.

Фокус также сообщал, что в Австралии каждому предложат не менее 3 часов бесплатной солнечной энергии, даже тем, у кого нет солнечных панелей.