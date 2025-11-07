Сонячних панелей стало занадто багато: в Індії вони скоро принесуть великі збитки

Сектор виробництва сонячної енергії в Індії, ймовірно, зіткнеться зі сценарієм перенасичення внутрішнього ринку.

Індійська організація ICRA прогнозує, що до березня 2027 року виробничі потужності сонячних панелей в Індії зростуть до понад 165 ГВт з нинішніх 109 ГВт. Про це пише pv magazine India.

Згідно з розрахунками ICRA, сфера сонячної енергетики в Індії зіткнеться надлишком виробництва. Наразі очікується щорічне збільшення потужностей сонячної енергії на рівні від 45 до 50 ГВт.

Стрімке цього сонячного сектору в Індії зумовлене такими політичними ініціативами, як Затверджений список моделей та виробників (ALMM), базове мито на імпортовані елементи та модулі, а також схема стимулювання, пов'язаного з виробництвом (PLI).

В ICRA також зазначили, що нещодавнє запровадження тарифів США негативно вплинуло на обсяги експорту сонячної енергії з Індії, змусивши виробників перенаправити панелі на внутрішній ринок та посиливши ціновий тиск.

"Операційна прибутковість вибірки ICRA для вітчизняних виробників сонячної енергії, яка залишалася на високому рівні 25% у 2025 фінансовому році, ймовірно, зменшиться через конкурентний тиск та нарощування надлишкових потужностей", — сказав Анкіт Джайн, віцепрезидент та співкерівник групи з корпоративних рейтингів ICRA.

