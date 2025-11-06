В Австралії мільйони людей отримають сонячну енергію, не маючи сонячних панелей

В Австралії кожному домогосподарству запропонують щонайменше 3 години безоплатної сонячної енергії, навіть тим, у кого немає сонячних панелей.

Ця пропозиція діятиме в рамках програми енергозбереження Solar Sharer у 2026 році. Про це заявив міністр енергетики Австралії Кріс Боуен, пише reuters.com.

Програма стартує в штатах Новий Південний Уельс і Південна Австралія, а також на південному сході Квінсленда. Пізніше підключаться й інші регіони. Користувачі отримають безкоштовну сонячну енергію в період максимального завантаження генеруючих потужностей у середині дня, йдеться в офіційному повідомленні.

"Люди, які зможуть перейти на період нульової вартості електроенергії, отримають пряму вигоду, незалежно від того, чи мають вони сонячні панелі чи ні, володіють вони ними чи орендують. Що більше людей скористаються пропозицією і перейдуть на їхнє використання, то більшою буде системна вигода, яка знизить вартість електроенергії для всіх споживачів", — сказав міністр Боуен.

Відео дня

Близько 4 млн домогосподарств в Австралії мають у своєму розпорядженні сонячні панелі на дахах своїх будинків, і пікові сонячні дні можуть виробляти стільки електроенергії, що ціни на неї йдуть у негативний бік, при цьому пік попиту часто настає на кілька годин пізніше, створюючи навантаження на електромережу. Щоб розвантажити електромережу і було введено програму Solar Sharer, — прим. ред.

Домогосподарства, включно з мешканцями квартир, зможуть отримати доступ до програми навіть без власних сонячних панелей, підкреслює ЗМІ.

У 2022 році Боуен поставив за мету досягти 82% частки відновлюваної електроенергії до 2030 року на додачу до законодавчо встановленого цільового показника скорочення викидів на 43% у порівнянні з рівнем 2005 року, нагадує видання.

Клієнти, які обрали цю угоду, повинні мати інтелектуальний лічильник і отримають вигоду тільки в тому разі, якщо зрушать пікове споживання на середину дня, коли вони будуть запускати прилади і заряджати електромобілі, уточнює медіа.

Раніше ми писали, що сніг на сонячних панелях дає дивний ефект. Сонячні панелі дійсно працюють ефективніше в холодну погоду. Зі зниженням температури електропровідність кожного елемента поліпшується.