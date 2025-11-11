Сонячні панелі та вітряки виявилися марними: чому їх не можуть використовувати в Індії

Індія прагне збільшити генерацію енергії з поновлюваних джерел до 500 Вт до 2030 року, але багато електростанцій простоюють через проблеми з транспортуванням.

Наразі в країні не використовуються понад 50 ГВт доступних потужностей у вигляді сонячних і вітрових електростанцій, підрахували в Інституті енергетичної економіки та фінансового аналізу (США), аналітичного центру, а також у дослідницькій і консалтинговій компанії JMK Research & Analytics. Про цю проблему, з якою може зіткнутися будь-яка держава, пише Finantial Times.

За словами генерального директора компанії ReNew, одного з найбільших виробників "зеленої" енергії в Індії, країна досягне 500 ГВТ, але не зможе перескочити через цей поріг. Річ у тім, що індійській енергосистемі не вистачає потужностей для передачі енергії.

Ця проблема змушує скорочувати постачання електроенергії та відкладати введення в експлуатацію нових альтернативних джерел у штатах, багатих на поновлювані ресурси, стверджує Джоті Гуліа, засновник і генеральний директор JMK. Хоча Індія може похвалитися однією з найбільших у світі мереж електропередачі, що охоплює понад 494 000 кілометрів, вона не встигає за зростанням кількості проєктів у галузі відновлюваних джерел енергії.

У 2025 році міністр нових і поновлюваних джерел енергії Індії Пралхад Джоші зазначив, що країна вже зробила "історичний стрибок" і досягла 50% потужності (243 ГВт) за допомогою поновлюваних джерел. Однак Джоті Гуліа попереджає, що повільне розширення мережі призведе до збільшення генерації за допомогою вугілля, яке досі дає майже три чверті електроенергії.

Нову сонячну або вітрову електростанцію можна побудувати за 12-18 місяців, тоді як створення ліній електропередачі зазвичай займає 3-5 років. Розбіжність циклів будівництва і фрагментарне планування з боку уряду сильно уповільнюють прогрес.

Будівництву також заважають екологічні проблеми і труднощі з пошуком вільної землі в країні, де сотні мільйонів дрібних фермерів. Наприклад, у штатах Раджастхан і Гуджарат стара юридична заборона не дає змоги будувати повітряні лінії електропередачі на площі понад 100 000 кв. км, оскільки в них врізаються індійські дрохви — птахи зі слабким зором, що перебувають під загрозою зникнення.

"Ідеально розрахувати час неможливо, — заявив у вересні Ашиш Кханна, генеральний директор Adani Green Energy, найбільшої в Індії компанії з відновлюваної енергетики. — Не можна спочатку чекати появи мережі, а потім будувати проєкт із відновлюваної енергетики".

Раніше писали, що Індія зазнає збитків через сонячні панелі, яких стало занадто багато. У країні може почати надлишок виробництва.