Как продлить время работы смартфона на несколько часов: 5 элементарных настроек (фото)

Если Android-смартфон с трудом доживает до вечера, можно оптимизировать его работу. Несколько простых, но не всегда очевидных настроек способны продлить автономность.

Даже самые мощные флагманы могут быстро разряжаться, если не уделить внимание некоторым системным настройкам. Эксперты из ZDNet назвали ключевые опции, которые помогут выжать максимум из аккумулятора вашего смартфона.

Отключите Always-On Display

Эта функция постоянно отображает время и уведомления на выключенном экране, что, конечно, не проходит бесследно для батареи. Производители утверждают, что она расходует 1-2% в час, но на практике эта цифра часто оказывается выше. Возможность быстро посмотреть время, не разблокируя телефон, — это удобно, но не стоит того, если на счету каждая минута работы.

Чтобы выключить, найдите в "Настройки" → "Экран блокировки" (или "Дисплей") и найдите переключатель "Always On Display" (или "Всегда отображать информацию").

Схема работы режима Always-On display Фото: Соцсети

Включите адаптивный режим

Это умный инструмент, анализирующий как вы пользуетесь телефоном, для оптимизации энергопотребления. Система "учится", какими приложениями вы пользуетесь редко, и автоматически ограничивает их фоновую активность, чтобы они не расходовали заряд впустую.

В разделе "Настроек" → "Батарея" → "Адаптивные настройки" убедитесь, что пункт "Адаптивная батарея" включен.

Удалите старые неиспользуемые аккаунты

Многие забывают, что старые учетные записи от почтовых сервисов или соцсетей, которыми вы давно не пользуетесь, остаются на телефоне и продолжают постоянно синхронизироваться в фоновом режиме, расходуя заряд и трафик.

В "Настройках" → "Паролях и аккаунтах" (или "Учетные записи и архивация") просмотрите список всех синхронизированных аккаунтов и удалите те, которые вам больше не нужны.

Клавиатура Gboard Фото: Android Central

Отключите звуки и вибрацию клавиатуры

Если вы много печатаете, постоянная вибрация и звуки при каждом нажатии на клавишу могут заметно сократить время работы. Каждая микровибрация — это работа вибромотора, который потребляет энергию.

В "Настройках" → "Язык и ввод" (или "Общие настройки") найдите параметры вашей клавиатуры (например, Gboard) и в разделе "Настройки" или "Предпочтения" отключите пункты "Звук при нажатии клавиш" и "Виброотклик при нажатии клавиш".

Отключите постоянное прослушивание "Hey, Google"

Если вы не пользуетесь голосовым ассистентом каждый день, то нет никакого смысла держать микрофон постоянно включенным. Функция постоянного прослушивания команды "Hey, Google" расходует немало энергии.

Откройте приложение Google, нажмите на иконку вашего профиля, зайдите в "Настройки" → "Google Ассистент" → "Hey Google и Voice Match" и отключите опцию "Hey Google". Вы по-прежнему сможете вызывать ассистента долгим нажатием на кнопку питания.

Раньше Фокус писал, что любой Android-смартфон заработает, как новый, если выполнить 4 простых шага. Замедление Android-гаджетов со временем не всегда связано с устареванием "железа". Есть несколько лайфхаков, способных вернуть системе былую скорость и отзывчивость.