Як продовжити час роботи смартфона на кілька годин: 5 елементарних налаштувань (фото)

Якщо Android-смартфон насилу доживає до вечора, можна оптимізувати його роботу. Кілька простих, але не завжди очевидних налаштувань здатні продовжити автономність.

Навіть найпотужніші флагмани можуть швидко розряджатися, якщо не приділити увагу деяким системним налаштуванням. Експерти з ZDNet назвали ключові опції, які допоможуть вичавити максимум з акумулятора вашого смартфона.

Вимкніть Always-On Display

Ця функція постійно відображає час і повідомлення на вимкненому екрані, що, звісно, не проходить безслідно для батареї. Виробники стверджують, що вона витрачає 1-2% на годину, але на практиці ця цифра часто виявляється вищою. Можливість швидко подивитися час, не розблоковуючи телефон, — це зручно, але не варте того, якщо на рахунку кожна хвилина роботи.

Щоб вимкнути, знайдіть у "Налаштування" → "Екран блокування" (або "Дисплей") і знайдіть перемикач "Always On Display" (або "Завжди відображати інформацію").

Відео дня

Схема роботи режиму Always-On display Фото: Соцмережi

Увімкніть адаптивний режим

Це розумний інструмент, що аналізує як ви користуєтеся телефоном, для оптимізації енергоспоживання. Система "вчиться", якими додатками ви користуєтеся рідко, і автоматично обмежує їх фонову активність, щоб вони не витрачали заряд даремно.

У розділі "Налаштувань" → "Батарея" → "Адаптивні налаштування" переконайтеся, що пункт "Адаптивна батарея" увімкнено.

Видаліть старі невикористовувані акаунти

Багато хто забуває, що старі облікові записи від поштових сервісів або соцмереж, якими ви давно не користуєтеся, залишаються на телефоні і продовжують постійно синхронізуватися у фоновому режимі, витрачаючи заряд і трафік.

У "Налаштуваннях" → "Паролі та акаунти" (або "Облікові записи та архівація") перегляньте список усіх синхронізованих акаунтів і видаліть ті, які вам більше не потрібні.

Клавіатура Gboard Фото: Android Central

Вимкніть звуки та вібрацію клавіатури

Якщо ви багато друкуєте, постійна вібрація і звуки при кожному натисканні на клавішу можуть помітно скоротити час роботи. Кожна мікровібрація — це робота вібромотора, який споживає енергію.

У "Налаштуваннях" → "Мова і введення" (або "Загальні налаштування") знайдіть параметри вашої клавіатури (наприклад, Gboard) і в розділі "Налаштування" або "Уподобання" відключіть пункти "Звук під час натискання клавіш" і "Вібровідклик під час натискання клавіш".

Вимкніть постійне прослуховування "Hey, Google"

Якщо ви не користуєтеся голосовим асистентом щодня, то немає жодного сенсу тримати мікрофон постійно увімкненим. Функція постійного прослуховування команди "Hey, Google" витрачає чимало енергії.

Відкрийте додаток Google, натисніть на іконку вашого профілю, зайдіть у "Налаштування" → "Google Асистент" → "Hey Google і Voice Match" і вимкніть опцію "Hey Google". Ви, як і раніше, зможете викликати асистента довгим натисканням на кнопку живлення.

Раніше Фокус писав, що будь-який Android-смартфон запрацює, як новий, якщо виконати 4 простих кроки. Уповільнення Android-гаджетів з часом не завжди пов'язане із застаріванням "заліза". Є кілька лайфхаків, здатних повернути системі колишню швидкість і чуйність.