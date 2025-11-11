Как отличить дорогой телевизор от дешевого: эксперты назвали верные признаки

В магазине телевизоров неискушенный пользователь может растеряться. И это неудивительно – все модели выглядят эффектно, и при этом все кажутся похожими. Поначалу даже непонятно, чем обусловлен разброс цен.

На самом деле, впечатление похожести часто создают маркетинговые ярлыки, такие как 4K, UHD и HDR, пишет bgr.com. Но два вроде бы одинаковых экрана в реальности будут ощущаться по-разному. Хотя у более дешевых телевизоров может быть такое же разрешение, как и у более дорогих, отличаться будет качество изображения. Ведь разрешение – это лишь одна из его характеристик, а есть еще яркость, точность цветопередачи, обработка движения и качество сборки.

Разница между "бюджетным" и "премиальным" не всегда связана с одной лишь стоимостью или престижем, поясняют эксперты. Она заключается также в производительности, долговечности и удобстве использования.

Панель телевизора

Самое заметное различие между дешевыми и дорогими телевизорами – это, конечно, тип и качество панели. Телевизоры премиум-класса обычно оснащены OLED или передовой технологией QLED, которая обеспечивает более насыщенные цвета, глубокий черный цвет и отличную контрастность.

На более скромных моделях используются простые светодиодные панели, которые могут выглядеть более плоскими и испытывать трудности с передачей мелких деталей, особенно в темных сценах. Сами по себе светодиодные панели неплохи, но они не обладают такой же глубиной и реалистичностью воспроизведения, как панели более высокого класса.

Пиковая яркость

Дорогие телевизоры достигают более высокой пиковой яркости, поэтому изображение на них остается четким даже при ярком свете (например, такой телевизор подойдет для просмотра в ярко освещенной гостиной). Бюджетные модели тут, несомненно, проигрывают, так как изображение на них выглядит более тусклым и размытым.

Процессор

Флагманские телевизоры оснащены мощными процессорами, которые улучшают качество изображения в реальном времени. Они помогают повысить четкость движения, снизить уровень шума и улучшить качество контента с низким разрешением.

У дешевых моделей этой функции обычно нет, поэтому динамичные сцены на них выглядят размытыми, а в старых фильмах появляется зернистость.

Качество сборки

На более дорогих моделях используются более тонкие рамки, а также более качественные материалы (легкий, но прочный АБС-пластик, а также металлические листы и стеклянные элементы). В бюджетных моделях применяется более дешевый пластик, который со временем может деформироваться и обесцвечиваться.

Отдельно эксперты отмечают разницу в качестве звука: на дорогих телевизорах он насыщенный и сбалансированный, на дешевых – не передает басы и может сопровождаться дребезжанием.

Ранее специалисты сравнили дорогой Samsung и дешевый TCL. Рекомендации насчет того, какой же телевизор купить, оказались довольно неожиданными.