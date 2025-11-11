Як відрізнити дорогий телевізор від дешевого: експерти назвали вірні ознаки

У магазині телевізорів недосвідчений користувач може розгубитися. І це не дивно — всі моделі мають ефектний вигляд, і при цьому всі здаються схожими. Спочатку навіть незрозуміло, чим зумовлений розкид цін.

Насправді, враження схожості часто створюють маркетингові ярлики, як-от 4K, UHD і HDR, пише bgr.com. Але два начебто однакові екрани в реальності відчуватимуться по-різному. Хоча дешевші телевізори можуть мати таку саму роздільну здатність, як і дорожчі, відрізнятиметься якість зображення. Адже роздільна здатність — це лише одна з його характеристик, а є ще яскравість, точність передачі кольору, обробка руху і якість збірки.

Різниця між "бюджетним" і "преміальним" не завжди пов'язана з однією лише вартістю або престижем, пояснюють експерти. Вона полягає також у продуктивності, довговічності та зручності використання.

Панель телевізора

Найпомітніша відмінність між дешевими і дорогими телевізорами — це, звісно, тип і якість панелі. Телевізори преміум-класу зазвичай оснащені OLED або передовою технологією QLED, яка забезпечує більш насичені кольори, глибокий чорний колір і відмінну контрастність.

На скромніших моделях використовуються прості світлодіодні панелі, які можуть мати більш плоский вигляд і зазнавати труднощів з передачею дрібних деталей, особливо в темних сценах. Самі по собі світлодіодні панелі непогані, але вони не володіють такою самою глибиною і реалістичністю відтворення, як панелі більш високого класу.

Пікова яскравість

Дорогі телевізори досягають більш високої пікової яскравості, тому зображення на них залишається чітким навіть при яскравому світлі (наприклад, такий телевізор підійде для перегляду в яскраво освітленій вітальні). Бюджетні моделі тут, безсумнівно, програють, оскільки зображення на них має більш тьмяний і розмитий вигляд.

Процесор

Флагманські телевізори оснащені потужними процесорами, які покращують якість зображення в реальному часі. Вони допомагають підвищити чіткість руху, знизити рівень шуму і поліпшити якість контенту з низькою роздільною здатністю.

У дешевих моделей цієї функції зазвичай немає, тому динамічні сцени на них мають розмитий вигляд, а в старих фільмах з'являється зернистість.

Якість збірки

На дорожчих моделях використовуються більш тонкі рамки, а також більш якісні матеріали (легкий, але міцний АБС-пластик, а також металеві листи і скляні елементи). У бюджетних моделях застосовується дешевший пластик, який з часом може деформуватися і знебарвлюватися.

Окремо експерти відзначають різницю в якості звуку: на дорогих телевізорах він насичений і збалансований, на дешевих — не передає баси і може супроводжуватися деренчанням.

Раніше фахівці порівняли дорогий Samsung і дешевий TCL. Рекомендації щодо того, який же телевізор купити, виявилися досить несподіваними.