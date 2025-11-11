Китай обходит США и Европу с новым источником энергии: как он может изменить весь мир

Китай стремится к мировому доминированию в производстве электролизеров, необходимых для производства водорода.

США и Европа тали одними из первых разработчиков технологии электролизеров на основе протонообменной мембраны (PEM), однако китайцы уже наводняют рынки более дешевым оборудованием. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Водород в Китае

Китай уже доминирует в глобальных цепочках поставок солнечных фотоэлектрических систем и аккумуляторов для электромобилей. Теперь он наращивает усилия, чтобы добиться того же в отношении электролизеров — устройств, разделяющих воду на кислород и водород с помощью электричества. Кроме того, китайские компании активно инвестируют в разработку передовых технологий электролиза, стремясь продавать оборудование по всему миру.

Уже сейчас Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем водорода, а также страной с самыми большими установленными мощностями электролизеров. Более того, Китай занимает первое место в мире по производству щелочных электролизеров (ALK), ведь на его долю приходится около 60%.

Теперь Китай стремится освоить более современную технологию электролизеров PEM, она более гибкая и совместима с возобновляемыми источниками энергии.

США и Европа против Китая

Однако гонка еще не завершена, например, химические компании из США производят мембраны очень высокого качества, признанные эталоном во всем мире, а также постоянно усовершенствуют технологии в этой отрасли.

Европа со своей стороны пытается предотвратить повторение ситуации с солнечными батареями и аккумуляторами для электромобилей, когда Китай завоевал огромную долю рынка благодаря низким ценам.

Европейский водородный банк (инициатива Еврокомиссии), ввел меры для поддержки европейского производства электролизов после того, как на одном из тендеров победила компания из Китая. Одно из главных требований: проекты, получающие субсидии от банка, должны гарантировать, что не более 25% их электролизерной мощности произведено в Китае.

В период с 2005 по 2020 год США, Германия и Японии подали почти две трети международных патентных заявок, связанных с электролизерами, среди 10 ведущих стран мира. За то же время Китай подал только 3% международных патентов, поскольку сосредоточился на большом внутреннем рынке.

В последние пять лет ситуация быстро меняется. По состоянию на 2022 год Китай стал крупнейшим в мире держателем патентов в области технологий, связанных с водородом, а особенно с его производством. Китаю еще предстоит освоить сложную конструкцию и проектирование стеков или производство сборок стеков и компрессоров для электролизеров PEM, но он вполне может превзойти запад в этой сфере, считают аналитики.

Водород считается одним из самых перспективных альтернативных источников энергии благодаря своей гибкости. Его можно получать из различных ресурсов, включая природный газ и обычную воду.

Водородное топливо можно применять в тех сферах, где трудно снизить выбросы углекислого газа или внедрить электрификацию. К таким обносятся нефтехимическая переработка и сталелитейное производство.

Производство и использование водорода сейчас может дать любой стране конкурентное преимущество на мировой арене, одновременно создавая новые экспортные возможности и укрепляя энергетическую систему.

Ранее писали, как работают водородные топливные элементы. В отличие от литий-ионных батарей, они не накапливают энергию, а генерируют ее сами.