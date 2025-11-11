Китай обходить США і Європу з новим джерелом енергії: як він може змінити весь світ

Китай прагне до світового домінування у виробництві електролізерів, необхідних для виробництва водню.

США та Європа були одними з перших розробників технології електролізерів на основі протонообмінної мембрани (PEM), проте китайці вже наповнюють ринки дешевшим обладнанням. Про це повідомляє видання Foreign Policy.

Водень у Китаї

Китай уже домінує в глобальних ланцюжках поставок сонячних фотоелектричних систем і акумуляторів для електромобілів. Тепер він нарощує зусилля, щоб домогтися того ж щодо електролізерів — пристроїв, що розділяють воду на кисень і водень за допомогою електрики. Крім того, китайські компанії активно інвестують у розробку передових технологій електролізу, прагнучи продавати обладнання по всьому світу.

Уже зараз Китай є найбільшим у світі виробником і споживачем водню, а також країною з найбільшими встановленими потужностями електролізерів. Ба більше, Китай посідає перше місце у світі з виробництва лужних електролізерів (ALK), адже на його частку припадає близько 60%.

Тепер Китай прагне освоїти більш сучасну технологію електролізерів PEM, вона гнучкіша і сумісніша з поновлюваними джерелами енергії.

США і Європа проти Китаю

Однак перегони ще не завершені, наприклад, хімічні компанії зі США виробляють мембрани дуже високої якості, визнані еталоном в усьому світі, а також постійно вдосконалюють технології в цій галузі.

Європа зі свого боку намагається запобігти повторенню ситуації з сонячними батареями та акумуляторами для електромобілів, коли Китай завоював величезну частку ринку завдяки низьким цінам.

Європейський водневий банк (ініціатива Єврокомісії), запровадив заходи для підтримки європейського виробництва електролізів після того, як на одному з тендерів перемогла компанія з Китаю. Одна з головних вимог: проєкти, які отримують субсидії від банку, мають гарантувати, що не більше 25% їхньої електролізерної потужності вироблено в Китаї.

У період з 2005 по 2020 рік США, Німеччина та Японія подали майже дві третини міжнародних патентних заявок, пов'язаних з електролізерами, серед 10 провідних країн світу. За той самий час Китай подав лише 3% міжнародних патентів, оскільки зосередився на великому внутрішньому ринку.

В останні п'ять років ситуація швидко змінюється. Станом на 2022 рік Китай став найбільшим у світі власником патентів у галузі технологій, пов'язаних із воднем, а особливо з його виробництвом. Китаю ще належить освоїти складну конструкцію і проєктування стеків або виробництво збірок стеків і компресорів для електролізерів PEM, але він цілком може перевершити захід у цій сфері, вважають аналітики.

Водень вважається одним із найперспективніших альтернативних джерел енергії завдяки своїй гнучкості. Його можна отримувати з різних ресурсів, включно з природним газом і звичайною водою.

Водневе паливо можна застосовувати в тих сферах, де важко знизити викиди вуглекислого газу або впровадити електрифікацію. До таких належать нафтохімічна переробка і сталеливарне виробництво.

Виробництво і використання водню зараз може дати будь-якій країні конкурентну перевагу на світовій арені, одночасно створюючи нові експортні можливості та зміцнюючи енергетичну систему.

Раніше писали, як працюють водневі паливні елементи. На відміну від літій-іонних батарей, вони не накопичують енергію, а генерують її самі.