Оставаться на связи можно будет везде: Apple готовит важное обновление iPhone (фото)

Apple планирует расширить спутниковые возможности своих iPhone. В будущем пользователи смогут не только отправлять экстренные сообщения, но и пользоваться навигацией без сотовой сети, обмениваться фотографиями через спутник и даже оставаться на связи, не доставая телефон из кармана.

Изначальная идея Apple в этом направлении была радикальной — полностью заменить сотовые сети спутниковой связью. Но компания начала с малого, представив в 2022 году функцию Emergency SOS. Теперь же, на фоне растущей конкуренции со стороны Starlink и других игроков, бренд готова сделать следующий шаг, пишет Bloomberg.

Что нового готовит Apple

Компания трудится сразу над несколькими улучшениями, которые сделают спутниковую связь по-настоящему массовой и удобной.

Спутниковая связь для всех приложений: Apple создает специальный API, который позволит сторонним разработчикам встраивать спутниковую связь в свои сервисы. Это означает, что в будущем получится, например, отправить сообщение в WhatsApp или Telegram, находясь далеко за пределами покрытия сотовой сети.

Apple создает специальный API, который позволит сторонним разработчикам встраивать спутниковую связь в свои сервисы. Это означает, что в будущем получится, например, отправить сообщение в WhatsApp или Telegram, находясь далеко за пределами покрытия сотовой сети. Навигация без сети: Компания работает над интеграцией спутниковой связи в Apple Maps. Это позволит пользоваться картами в любой точке планеты, даже там, где нет ни сотовой связи, ни Wi-Fi.

Компания работает над интеграцией спутниковой связи в Apple Maps. Это позволит пользоваться картами в любой точке планеты, даже там, где нет ни сотовой связи, ни Wi-Fi. Отправка фото через спутник: Apple планирует расширить возможности обмена сообщениями, добавив поддержку отправки фотографий вдобавок к обычному тексту.

Apple планирует расширить возможности обмена сообщениями, добавив поддержку отправки фотографий вдобавок к обычному тексту. Связь "из кармана": Одно из главных ограничений нынешней системы — необходимость направлять iPhone на спутник. Apple работает над технологией "естественного использования", которая позволит телефону оставаться на связи, даже когда он находится в кармане, в машине или в помещении.

Відео дня

Cпутниковая связь в iPhone Фото: Bloomberg

Есть нюанс: пока что спутниковая связь в iPhone доступна только в США и некоторых европейских странах, а про ее развертывание в Украине пока ничего не известно.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе технология наверняка будет развиваться. Собственный сервис дает Apple полный контроль над пользовательским опытом и конфиденциальностью. Это позволит предоставлять одинаковые возможности пользователям по всему миру, не завися от скорости внедрения технологии местными сотовыми операторами.

Часть упомянутых новшеств потребуют серьезной модернизации спутниковой инфраструктуры компании Globalstar, в которую Apple уже инвестировала немало средств. Конкретные сроки пока не называются, но очевидно, что Apple планомерно движется к своей первоначальной цели — обеспечить своим пользователям надежную связь в любой точке планеты.

Раньше Фокус писал, что cамый дешевый MacBook готовится к выпуску. Слухи насчет выхода дешевого MacBook ходят уже довольно давно, но, похоже, скоро они наконец-то станут реальностью. Новый MacBook на базе чипсета iPhone действительно будет бюджетным по меркам Apple и составит конкуренцию Chromebook.