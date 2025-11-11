Залишатися на зв'язку можна буде скрізь: Apple готує важливе оновлення iPhone (фото)

Apple планує розширити супутникові можливості своїх iPhone. У майбутньому користувачі зможуть не тільки надсилати екстрені повідомлення, а й користуватися навігацією без стільникової мережі, обмінюватися фотографіями через супутник і навіть залишатися на зв'язку, не дістаючи телефон з кишені.

Початкова ідея Apple у цьому напрямку була радикальною — повністю замінити стільникові мережі супутниковим зв'язком. Але компанія почала з малого, представивши у 2022 році функцію Emergency SOS. Тепер же, на тлі зростаючої конкуренції з боку Starlink та інших гравців, бренд готовий зробити наступний крок, пише Bloomberg.

Що нового готує Apple

Компанія працює відразу над кількома поліпшеннями, які зроблять супутниковий зв'язок по-справжньому масовим і зручним.

Супутниковий зв'язок для всіх додатків: Apple створює спеціальний API, який дасть змогу стороннім розробникам вбудовувати супутниковий зв'язок у свої сервіси. Це означає, що в майбутньому вийде, наприклад, відправити повідомлення у WhatsApp або Telegram, перебуваючи далеко за межами покриття стільникової мережі.

Apple створює спеціальний API, який дасть змогу стороннім розробникам вбудовувати супутниковий зв'язок у свої сервіси. Це означає, що в майбутньому вийде, наприклад, відправити повідомлення у WhatsApp або Telegram, перебуваючи далеко за межами покриття стільникової мережі. Навігація без мережі: Компанія працює над інтеграцією супутникового зв'язку в Apple Maps. Це дасть змогу користуватися картами в будь-якій точці планети, навіть там, де немає ні стільникового зв'язку, ні Wi-Fi.

Компанія працює над інтеграцією супутникового зв'язку в Apple Maps. Це дасть змогу користуватися картами в будь-якій точці планети, навіть там, де немає ні стільникового зв'язку, ні Wi-Fi. Надсилання фото через супутник: Apple планує розширити можливості обміну повідомленнями, додавши підтримку надсилання фотографій на додачу до звичайного тексту.

Apple планує розширити можливості обміну повідомленнями, додавши підтримку надсилання фотографій на додачу до звичайного тексту. Зв'язок "з кишені": Одне з головних обмежень нинішньої системи — необхідність направляти iPhone на супутник. Apple працює над технологією "природного використання", яка дасть змогу телефону залишатися на зв'язку, навіть коли він перебуває в кишені, в машині або в приміщенні.

Відео дня

Супутниковий зв'язок в iPhone Фото: Bloomberg

Є нюанс: поки що супутниковий зв'язок в iPhone доступний тільки в США і деяких європейських країнах, а про його розгортання в Україні поки нічого не відомо.

Проте, в довгостроковій перспективі технологія напевно буде розвиватися. Власний сервіс дає Apple повний контроль над користувацьким досвідом і конфіденційністю. Це дасть змогу надавати однакові можливості користувачам по всьому світу, не залежачи від швидкості впровадження технології місцевими стільниковими операторами.

Частина згаданих нововведень потребуватимуть серйозної модернізації супутникової інфраструктури компанії Globalstar, в яку Apple вже інвестувала чимало коштів. Конкретних термінів поки що не називають, але очевидно, що Apple планомірно рухається до своєї первісної мети — забезпечити своїм користувачам надійний зв'язок у будь-якій точці планети.

Раніше Фокус писав, що найдешевший MacBook готується до випуску. Чутки щодо виходу дешевого MacBook ходять вже досить давно, але, схоже, скоро вони нарешті стануть реальністю. Новий MacBook на базі чіпсета iPhone дійсно буде бюджетним за мірками Apple і складе конкуренцію Chromebook.