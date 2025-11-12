Что происходит с электрокарами через два года: сравнение с ДВС шокировало экспертов

Американские ученые опровергли популярный миф об электрокарах. Оказалось, что уже через два года эксплуатации электрические авто становятся экологически "чище" машин с ДВС, компенсируя углеродный след от производства.

Многие критики электромобилей утверждают, что их производство, особенно добыча лития и изготовление батарей, наносит такой же или даже больший вред экологии, чем использование бензиновых авто. Однако исследователи из Университета Дьюка доказали, что это не так, пишет New Atlas.

Согласно публикации в журнале PLOS Climate, на старте своего жизненного электромобиль действительно больше загрязняет атмосферу. В процессе производства генерируется примерно на 30% больше выбросов CO₂ по сравнению с ДВС-аналогами. В основном это связано с энергозатратной добычей минералов для аккумуляторов и их изготовлением.

В долгосрочной перспективе электрокар компенсирует свой "углеродный долг" (иллюстративное фото) Фото: Volkswagen

Тем не менее, как только электрокар выезжает на дорогу, он начинает "отрабатывать" этот первоначальный вред. Учитывая нулевые выбросы во время эксплуатации, уже через два года он полностью компенсирует разницу и становится более экологичным, чем бензиновый авто, проехавший то же расстояние.

Исследователи пошли дальше и оценили не только выбросы, но и общий экономический ущерб от двух типов автомобилей на протяжении всего их жизненного цикла (в среднем 18 лет). Учитывались такие факторы, как социальные затраты на здравоохранение людей, страдающих от загрязнения воздуха.

Результаты оказались шокирующими: экономический ущерб от автомобиля с ДВС в 2-3,5 раза выше, чем от электромобиля.

С развитием технологий преимущество электрокаров будет только расти. По прогнозам, к 2030 году каждый дополнительный кВт·ч емкости аккумулятора будет сокращать выбросы CO₂ на 220 кг, а к 2050 — на 127 кг.

Стоит отметить, что исследование основано на компьютерном моделировании и не учитывает некоторые факторы, такие как выбросы от утилизации компонентов и строительства зарядной инфраструктуры. Тем не менее, оно дает четкий и научно обоснованный ответ: несмотря на не самое "чистое" производство, в долгосрочной перспективе электромобили значительно экологичнее и наносят меньший вред обществу, чем автомобили с ДВС.

