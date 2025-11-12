Що відбувається з електрокарами через два роки: порівняння з ДВЗ шокувало експертів

Американські вчені спростували популярний міф про електрокари. Виявилося, що вже через два роки експлуатації електричні авто стають екологічно "чистішими" за машини з ДВЗ, компенсуючи вуглецевий слід від виробництва.

Багато критиків електромобілів стверджують, що їхнє виробництво, особливо видобуток літію та виготовлення батарей, завдає такої ж або навіть більшої шкоди екології, ніж використання бензинових авто. Однак дослідники з Університету Дьюка довели, що це не так, пише New Atlas.

Згідно з публікацією в журналі PLOS Climate, на старті свого життєвого шляху електромобіль справді більше забруднює атмосферу. У процесі виробництва генерується приблизно на 30% більше викидів CO₂ порівняно з ДВЗ-аналогами. Здебільшого це пов'язано з енерговитратним видобутком мінералів для акумуляторів та їх виготовленням.

У довгостроковій перспективі електрокар компенсує свій "вуглецевий борг" (ілюстративне фото) Фото: Volkswagen

Проте, щойно електрокар виїжджає на дорогу, він починає "відпрацьовувати" цю початкову шкоду. З огляду на нульові викиди під час експлуатації, вже за два роки він повністю компенсує різницю і стає екологічнішим за бензинове авто, що проїхало ту саму відстань.

Дослідники пішли далі й оцінили не тільки викиди, а й загальний економічний збиток від двох типів автомобілів упродовж усього їхнього життєвого циклу (в середньому 18 років). Враховувалися такі фактори, як соціальні витрати на охорону здоров'я людей, які страждають від забруднення повітря.

Результати виявилися шокуючими: економічний збиток від автомобіля з ДВЗ у 2-3,5 раза вищий, ніж від електромобіля.

З розвитком технологій перевага електрокарів тільки зростатиме. За прогнозами, до 2030 року кожен додатковий кВт-год ємності акумулятора скорочуватиме викиди CO₂ на 220 кг, а до 2050 — на 127 кг.

Варто зазначити, що дослідження ґрунтується на комп'ютерному моделюванні та не враховує деяких чинників, таких як викиди від утилізації компонентів і будівництва зарядної інфраструктури. Проте воно дає чітку і науково обґрунтовану відповідь: незважаючи на не "найчистіше" виробництво, в довгостроковій перспективі електромобілі значно екологічніші і завдають меншої шкоди суспільству, ніж автомобілі з ДВЗ.

