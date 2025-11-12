Спрос на электромобили в Украине бьет рекорды: самые популярные модели (фото)
Продажи электрокаров в Украине выросли на 145% и установили новый рекорд. Наибольшим спросом пользуются авто из Китая и подержанные Tesla.
За октябрь в Украине первую регистрацию прошли рекордные 10,5 тысяч электромобилей. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с сентябрем отмечается рост на 14%, а по сравнению с октябрем прошлого года — сразу на 145%. Бешеный спрос объясняется тем, что уже с 1 января 2026 года льготы на электромобили в Украине отменят, поэтому многие автолюбители спешат купить электрокар уже сейчас.
Львиная доля рынка — легковые электрокары (10 221 ед.). Из них 2406 (+148%) — новые электромобили, а 7815 (+147%) — подержанные. Из 274 коммерческих моделей 46 были новыми.
В новом сегменте доминируют электромобили из Китая, а лидером является Volkswagen ID.UNYX.
Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за октябрь 2025 года:
- Volkswagen ID.UNYX — 441 проданных авто.
- BYD Song Plus EV — 387 ед.
- BYD Leopard 3 — 261 ед.
- Zeekr 7X — 169 ед.
- BYD Sea Lion 07 — 149 ед.
Среди подержанных электрокаров лидируют модели Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Tesla Model Y — 942 зарегистрированных авто.
- Tesla Model 3 — 862 ед.
- Nissan Leaf — 697 ед.
- Kia Niro EV — 490 ед.
- Renault Zoe — 351 ед.
Между прочим, в Украине в последнее время резко вырос и спрос на подержанные автомобили.
Также Фокус писал о недорогом электрокаре Tesla с запасом хода более 800 км.