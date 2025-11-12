Поддержите нас UA
Спрос на электромобили в Украине бьет рекорды: самые популярные модели (фото)

Спрос на электромобили в Украине вырос на 145% | Фото: CNN

Продажи электрокаров в Украине выросли на 145% и установили новый рекорд. Наибольшим спросом пользуются авто из Китая и подержанные Tesla.

За октябрь в Украине первую регистрацию прошли рекордные 10,5 тысяч электромобилей. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с сентябрем отмечается рост на 14%, а по сравнению с октябрем прошлого года — сразу на 145%. Бешеный спрос объясняется тем, что уже с 1 января 2026 года льготы на электромобили в Украине отменят, поэтому многие автолюбители спешат купить электрокар уже сейчас.

Volkswagen ID.UNYX
Volkswagen ID.UNYX — самый популярный новый электромобиль в Украине
Фото: Volkswagen

Львиная доля рынка — легковые электрокары (10 221 ед.). Из них 2406 (+148%) — новые электромобили, а 7815 (+147%) — подержанные. Из 274 коммерческих моделей 46 были новыми.

В новом сегменте доминируют электромобили из Китая, а лидером является Volkswagen ID.UNYX.

Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за октябрь 2025 года:

  1. Volkswagen ID.UNYX — 441 проданных авто.
  2. BYD Song Plus EV — 387 ед.
  3. BYD Leopard 3 — 261 ед.
  4. Zeekr 7X — 169 ед.
  5. BYD Sea Lion 07 — 149 ед.
Среди подержанных электрокаров лидируют модели Tesla.

Tesla Model Y
Tesla Model Y лидирует в подержанном сегменте
Фото: Tesla

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

  1. Tesla Model Y — 942 зарегистрированных авто.
  2. Tesla Model 3 — 862 ед.
  3. Nissan Leaf — 697 ед.
  4. Kia Niro EV — 490 ед.
  5. Renault Zoe — 351 ед.

