Попит на електромобілі в Україні б'є рекорди: найпопулярніші моделі (фото)

Продажі електрокарів в Україні виросли на 145% і встановили новий рекорд. Найбільшим попитом користуються авто з Китаю та вживані Tesla.

За жовтень в Україні першу реєстрацію пройшли рекордні 10,5 тисяч електромобілів. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно з вереснем відзначається ріст на 14%, а порівняно з жовтнем минулого року – одразу на 145%. Шалений попит пояснюється тим, що уже з 1 січня 2026 року пільги на електромобілі в Україні скасують, тому чимало автолюбителів поспішають купити електрокар уже зараз.

Volkswagen ID.UNYX — найпопулярніший новий електромобіль в Україні Фото: Volkswagen

Левова частка ринку – легкові електрокари (10 221 од.). Із них 2406 (+148%) – нові електромобілі, а 7815 (+147%) – вживані. Із 274 комерційних моделей 46 були новими.

У новому сегменті домінують електромобілі з Китаю, а лідером є Volkswagen ID.UNYX.

Відео дня

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за жовтень 2025 року:

Volkswagen ID.UNYX — 441 проданих авто. BYD Song Plus EV — 387 од. BYD Leopard 3 — 261 од. Zeekr 7X — 169 од. BYD Sea Lion 07 — 149 од.

Важливо

На український ринок виходить недорогий електрокросовер Hyundai за ціною Duster (фото)

Серед вживаних електрокарів лідирують моделі Tesla.

Tesla Model Y лідирує у вживаному сегменті Фото: Tesla

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Tesla Model Y — 942 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 — 862 од. Nissan Leaf — 697 од. Kia Niro EV — 490 од. Renault Zoe — 351 од.

Між іншим, в Україні останнім часом різко виріс і попит на вживані автомобілі.

Також Фокус писав про недорогий електрокар Tesla із запасом ходу понад 800 км.