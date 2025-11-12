Попит на електромобілі в Україні б'є рекорди: найпопулярніші моделі (фото)
Продажі електрокарів в Україні виросли на 145% і встановили новий рекорд. Найбільшим попитом користуються авто з Китаю та вживані Tesla.
За жовтень в Україні першу реєстрацію пройшли рекордні 10,5 тисяч електромобілів. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно з вереснем відзначається ріст на 14%, а порівняно з жовтнем минулого року – одразу на 145%. Шалений попит пояснюється тим, що уже з 1 січня 2026 року пільги на електромобілі в Україні скасують, тому чимало автолюбителів поспішають купити електрокар уже зараз.
Левова частка ринку – легкові електрокари (10 221 од.). Із них 2406 (+148%) – нові електромобілі, а 7815 (+147%) – вживані. Із 274 комерційних моделей 46 були новими.
У новому сегменті домінують електромобілі з Китаю, а лідером є Volkswagen ID.UNYX.
Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за жовтень 2025 року:
- Volkswagen ID.UNYX — 441 проданих авто.
- BYD Song Plus EV — 387 од.
- BYD Leopard 3 — 261 од.
- Zeekr 7X — 169 од.
- BYD Sea Lion 07 — 149 од.
Серед вживаних електрокарів лідирують моделі Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Tesla Model Y — 942 зареєстрованих авто.
- Tesla Model 3 — 862 од.
- Nissan Leaf — 697 од.
- Kia Niro EV — 490 од.
- Renault Zoe — 351 од.
Між іншим, в Україні останнім часом різко виріс і попит на вживані автомобілі.
Також Фокус писав про недорогий електрокар Tesla із запасом ходу понад 800 км.