Попит на електромобілі в Україні б'є рекорди: найпопулярніші моделі (фото)

електромобілі в Україні
Попит на електромобілі в Україні виріс на 145% | Фото: CNN

Продажі електрокарів в Україні виросли на 145% і встановили новий рекорд. Найбільшим попитом користуються авто з Китаю та вживані Tesla.

За жовтень в Україні першу реєстрацію пройшли рекордні 10,5 тисяч електромобілів. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно з вереснем відзначається ріст на 14%, а порівняно з жовтнем минулого року – одразу на 145%. Шалений попит пояснюється тим, що уже з 1 січня 2026 року пільги на електромобілі в Україні скасують, тому чимало автолюбителів поспішають купити електрокар уже зараз.

Volkswagen ID.UNYX
Volkswagen ID.UNYX — найпопулярніший новий електромобіль в Україні
Фото: Volkswagen

Левова частка ринку – легкові електрокари (10 221 од.). Із них 2406 (+148%) – нові електромобілі, а 7815 (+147%) – вживані. Із 274 комерційних моделей 46 були новими.

У новому сегменті домінують електромобілі з Китаю, а лідером є Volkswagen ID.UNYX.

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за жовтень 2025 року:

  1. Volkswagen ID.UNYX — 441 проданих авто.
  2. BYD Song Plus EV — 387 од.
  3. BYD Leopard 3 — 261 од.
  4. Zeekr 7X — 169 од.
  5. BYD Sea Lion 07 — 149 од.
Серед вживаних електрокарів лідирують моделі Tesla.

Tesla Model Y
Tesla Model Y лідирує у вживаному сегменті
Фото: Tesla

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

  1. Tesla Model Y — 942 зареєстрованих авто.
  2. Tesla Model 3 — 862 од.
  3. Nissan Leaf — 697 од.
  4. Kia Niro EV — 490 од.
  5. Renault Zoe — 351 од.

Між іншим, в Україні останнім часом різко виріс і попит на вживані автомобілі.

Також Фокус писав про недорогий електрокар Tesla із запасом ходу понад 800 км.