В Україні стрімко зріс попит на вживані авто: які моделі купують найчастіше (фото)
Українці стали купувати значно більше авто з пробігом. Найбільший попит мають вживані Volkswagen та Tesla.
За жовтень 2025 року в Україні першу реєстрацію пройшли понад 26,1 тис. вживаних авто. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Порівняно з вереснем ринок авто з пробігом виріс на 12%, а порівняно з жовтнем 2024 року – одразу на 60%. Середній вік поставлених на облік авто – 8,2 року.
Бензинові авто зберігають лідерство в сегменті – їх 44% від загальної кількості. Частка електрокарів становить 30%, дизельних авто – 18%, гібридів – 5%, а авто з ГБО – 3%.
Найпопулярніше авто з пробігом в Україні незмінне – це Volkswagen Golf. Також високим є попит на електрокари Tesla.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за жовтень 2025 року:
- Volkswagen Golf — 1208 зареєстрованих авто.
- Tesla Model Y — 942 од.
- Tesla Model 3 — 862 од.
- Volkswagen Tiguan — 752 од.
- Renault Megane — 730 од.
- Audi Q5 — 726 од.
- Nissan Leaf — 697 од.
- Skoda Octavia — 665 од.
- Nissan Rogue — 636 од.
- Kia Niro — 551 од.
Усього за 10 місяців 2025 року українці вперше поставили на облік 207,9 тис. авто з пробігом, що на 8% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
