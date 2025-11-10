В Україні стрімко зріс попит на вживані авто: які моделі купують найчастіше (фото)

Українці стали купувати значно більше авто з пробігом. Найбільший попит мають вживані Volkswagen та Tesla.

За жовтень 2025 року в Україні першу реєстрацію пройшли понад 26,1 тис. вживаних авто. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf залишається лідером у сегменті Фото: Volkswagen

Порівняно з вереснем ринок авто з пробігом виріс на 12%, а порівняно з жовтнем 2024 року – одразу на 60%. Середній вік поставлених на облік авто – 8,2 року.

Бензинові авто зберігають лідерство в сегменті – їх 44% від загальної кількості. Частка електрокарів становить 30%, дизельних авто – 18%, гібридів – 5%, а авто з ГБО – 3%.

Українці активно завозять вживані Tesla Model Y Фото: Tesla Motors

Найпопулярніше авто з пробігом в Україні незмінне – це Volkswagen Golf. Також високим є попит на електрокари Tesla.

Найпопулярніші вживані авто в Україні за жовтень 2025 року:

Volkswagen Golf — 1208 зареєстрованих авто. Tesla Model Y — 942 од. Tesla Model 3 — 862 од. Volkswagen Tiguan — 752 од. Renault Megane — 730 од. Audi Q5 — 726 од. Nissan Leaf — 697 од. Skoda Octavia — 665 од. Nissan Rogue — 636 од. Kia Niro — 551 од.

Усього за 10 місяців 2025 року українці вперше поставили на облік 207,9 тис. авто з пробігом, що на 8% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

