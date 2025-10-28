Українці в 2025 році імпортували рекордну кількість електрокарів на понад мільярд доларів

Попит на електромобілі в Україні б’є рекорди. Найбільше електрокарів завозять із Китаю та США.

За 8 місяців 2025 року до України імпортували 61,7 тис. легкових електромобілів, що одразу на 52% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Загалом в Україну ввезли електрокарів на 1,27 мільярда доларів. Нових авто імпортували 14,6 тис. одиниць, що на 26% більше, аніж торік. Їх загальна вартість становить 363,5 мільйона доларів.

Переважна більшість нових електромобілів (92%) завозиться з Китаю. На другому місці з величезним відставанням – Японія (3%), а на третьому – Німеччина (2%).

Вживаних електрокарів привезли 47,6 тисяч, тобто ріст склав 62%. Їх вартість – 906,3 млн доларів.

Найбільше електромобілів із пробігом імпортували з США – 40% від загальної кількості. Друге місце посідає Південна Корея (16%), а третє – Німеччина (15%).

Високий попит на електромобілі в Україні за останні місяці пояснюється скасуванням пільгового їх розмитнення з 1 січня 2026 року. Нещодавно Верховна Рада підтримала продовження пільг ще на рік, проте голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев впевнений, що цього не станеться.

Також Фокус розповідав, що на український ринок вийшов сімейний електрокросовер Peugeot.